喝飽了！旺盛西南氣流降豪雨 嘉義仁義潭、蘭潭今滿庫

受到旺盛西南氣流影響，南部地區這幾天豪雨不斷，今天上午8點降近40分鐘大雨後，嘉義縣仁義潭及嘉義市蘭潭水庫蓄水量已達3403萬噸100%滿庫，曾文水庫至上午10時止，蓄水量達28988萬噸57.1%；經濟部長王美花也已宣布，2天前嘉義地區由減壓供水黃燈調整為水情正常。

自來水公司五區管理處表示，仁義潭、蘭潭水庫已滿庫，但水庫集水區仍持續降雨，兩水庫從昨天下午5點起產生自由溢流，預估溢流量分別達每日5至6萬立方公尺。

自來水公司五區管理處提醒，下游民眾勿於水庫自由溢流期間接近，或進入河道行水區內活動，以免發生溺水等意外事件。