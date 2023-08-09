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喝飽了！旺盛西南氣流降豪雨 嘉義仁義潭、蘭潭今滿庫

聯合報／ 記者呂慧瑜／嘉義即時報導
嘉縣大埔鄉曾文水庫蓄水量已過半，馬頭山的倒影再度出現在水面上。圖／世華釣具行侯秀美提供
嘉縣大埔鄉曾文水庫蓄水量已過半，馬頭山的倒影再度出現在水面上。圖／世華釣具行侯秀美提供

受到旺盛西南氣流影響，南部地區這幾天豪雨不斷，今天上午8點降近40分鐘大雨後，嘉義縣仁義潭及嘉義市蘭潭水庫蓄水量已達3403萬噸100%滿庫，曾文水庫至上午10時止，蓄水量達28988萬噸57.1%；經濟部長王美花也已宣布，2天前嘉義地區由減壓供水黃燈調整為水情正常。

自來水公司五區管理處表示，仁義潭、蘭潭水庫已滿庫，但水庫集水區仍持續降雨，兩水庫從昨天下午5點起產生自由溢流，預估溢流量分別達每日5至6萬立方公尺。

自來水公司五區管理處提醒，下游民眾勿於水庫自由溢流期間接近，或進入河道行水區內活動，以免發生溺水等意外事件。

另大埔鄉曾文水庫蓄水量也已過半，世華釣具行老闆侯秀美表示，同心吊橋和馬頭山的倒影都已出現在水面上，茄苳腳碼頭的水位已經到停車場了，待天氣穩定後，遊客就能上大埔旅遊放鬆心情。

嘉義縣仁義潭及嘉義市蘭潭水庫今天蓄水量已達3403萬噸100%滿庫。記者呂慧瑜／攝影
嘉義縣仁義潭及嘉義市蘭潭水庫今天蓄水量已達3403萬噸100%滿庫。記者呂慧瑜／攝影
嘉縣大埔鄉曾文水庫蓄水量已過半，同心吊橋的倒影再度出現在水面上。圖／世華釣具行侯秀美提供
嘉縣大埔鄉曾文水庫蓄水量已過半，同心吊橋的倒影再度出現在水面上。圖／世華釣具行侯秀美提供
早上大雨過後，嘉義市蘭潭今天蓄水量已達100%滿庫，將產生自由溢流每日達5至6萬立方公尺。記者呂慧瑜／攝影
早上大雨過後，嘉義市蘭潭今天蓄水量已達100%滿庫，將產生自由溢流每日達5至6萬立方公尺。記者呂慧瑜／攝影
早上大雨過後，嘉義縣番路鄉仁義潭今天蓄水量已達100%滿庫。記者呂慧瑜／攝影
早上大雨過後，嘉義縣番路鄉仁義潭今天蓄水量已達100%滿庫。記者呂慧瑜／攝影

嘉義 西南氣流 水庫

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