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狗學校夫妻拿敬老卡搭公車遭司機羞辱 網友、學者譴責：歧視老人

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
68歲嘉義市黎明狗學校校長蔡慶榮與妻子，6日下午拿市府發的敬老卡，搭嘉義縣公車遭司機開酸，「沒事不要坐公車，這樣是浪費國家資源」，公車處調查屬實懲處。圖／蔡慶榮提供
68歲嘉義市黎明狗學校校長蔡慶榮與妻子，6日下午拿市府發的敬老卡，搭嘉義縣公車遭司機開酸，「沒事不要坐公車，這樣是浪費國家資源」，公車處調查屬實懲處。圖／蔡慶榮提供

68歲嘉義市黎明狗學校校長蔡慶榮與妻子，6日下午拿市府發的敬老卡，搭嘉義縣公車遭司機開酸，「沒事不要坐公車，這樣是浪費國家資源」，公車處調查屬實懲處；網友紛紛聲援蔡慶榮，批司機；中正大學社會福利系教授吳明儒也譴責司機歧視老人，應加強大眾運輸及服務業友善老人職業教育，不該有歧視言行。

市政府社會處說，使用敬老卡老人，不是免費搭大眾運輸，市府會按老人搭乘簽約的大眾運輸費用，核撥大眾運輸款項，簽約時要求司機員不能對老人有歧視言行，若有相關情形會依契約處理，嚴重解約，譴責縣公車司機對蔡慶榮與妻子搭車的歧視言論。

網友紛紛聲援蔡慶榮夫婦、批司機員「不尊老，還歧視」，「記過罰900元獎金太少，應加強職業教育」，「司機員會酸言酸語，突顯社會歧視老人，政府要加強敬老教育，尤其是服務業及大眾運輸業」。

「我們要成為高齡友善城市，不應該歧視老人！」中正社福系教授吳明儒說，人口老化，嘉縣市高齡社會，高齡行動、獨老是重要議題，政府發老人敬老卡，鼓勵老人走出家門，從事社交活動、旅遊等，發生公車司機歧視老人案例，雖屬個案，但背後突顯老人歧視議題，需社會各界重視，司機對老人搭車應表達感謝感恩，讓老人感受社會溫暖，應鼓勵不該歧視，大眾運輸及服務業都要加強尊敬老人的職業教育。

68歲嘉義市黎明狗學校校長蔡慶榮與妻子，6日下午拿市府發的敬老卡，搭嘉義縣公車遭司機開酸，「沒事不要坐公車，這樣是浪費國家資源」，公車處調查屬實懲處。圖／蔡慶榮提供
68歲嘉義市黎明狗學校校長蔡慶榮與妻子，6日下午拿市府發的敬老卡，搭嘉義縣公車遭司機開酸，「沒事不要坐公車，這樣是浪費國家資源」，公車處調查屬實懲處。圖／蔡慶榮提供

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