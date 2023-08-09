狗學校夫妻拿敬老卡搭公車遭司機羞辱 網友、學者譴責：歧視老人

68歲嘉義市黎明狗學校校長蔡慶榮與妻子，6日下午拿市府發的敬老卡，搭嘉義縣公車遭司機開酸，「沒事不要坐公車，這樣是浪費國家資源」，公車處調查屬實懲處；網友紛紛聲援蔡慶榮，批司機；中正大學社會福利系教授吳明儒也譴責司機歧視老人，應加強大眾運輸及服務業友善老人職業教育，不該有歧視言行。

市政府社會處說，使用敬老卡老人，不是免費搭大眾運輸，市府會按老人搭乘簽約的大眾運輸費用，核撥大眾運輸款項，簽約時要求司機員不能對老人有歧視言行，若有相關情形會依契約處理，嚴重解約，譴責縣公車司機對蔡慶榮與妻子搭車的歧視言論。

網友紛紛聲援蔡慶榮夫婦、批司機員「不尊老，還歧視」，「記過罰900元獎金太少，應加強職業教育」，「司機員會酸言酸語，突顯社會歧視老人，政府要加強敬老教育，尤其是服務業及大眾運輸業」。