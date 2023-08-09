台南榮家113年完成搬遷 提供長照安養服務

斥資新台幣16億4100萬元遷建的台南榮譽國民之家新建工程，預定今年底完工，民國113年6月搬遷完成，台南市長黃偉哲今天視察，盛讚建築外觀活潑明亮，將提供長照安養服務。

黃偉哲今天視察遷建於東區平實基地及鄰近永康區原網寮北營區的台南榮譽國民之家新建工程，他表示，新榮家建築外觀顏色活潑明亮，注入生命活力，室內團體家屋設計涵蓋客廳、餐廳等交誼場所，讓長者就像住在自己的家。

台南市政府工務局發布新聞稿指出，台南榮譽國民之家遷建至2處基地，平實基地新建台南榮民之家規劃450床長照、養護和失智中心；網寮北營區建置榮民健康服務園區，分為夫妻房和單人房2種房型共150床，提供有行動能力老者安養服務。

工務局表示，新建台南榮家是全台第1座緊鄰醫院、位處市中心的榮民之家，提供養護及醫療照顧，預定今年底完工，明年5月搬遷，6月完成。

台南榮譽國民之家現址位於東區文化中心附近，受限於原有建築配置及結構問題，無法符合老人福利法設置標準及無障礙居住生活等要求，行政院國軍退除役官兵輔導委員會斥資遷建。

台南榮家搬遷後，舊址將配合「台南鐵路地下化工程」、「台南市先進運輸系統」等整體規劃，透過都市計畫變更，將崇學路打通連接至未來鐵路地下化後的上方路廊，便捷東西向交通，且增設停車場，以解決文化中心周邊停車問題。