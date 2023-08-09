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驚喜！嘉義東石鰲鼓濕地8月盛夏 仍16隻黑面琵鷺滯留

聯合報／ 記者呂慧瑜／嘉義即時報導
嘉義東石鰲鼓濕地在8月4日時，觀察到16隻黑面琵鷺棲息滯留。圖／副教授許富雄提供
嘉義東石鰲鼓濕地在8月4日時，觀察到16隻黑面琵鷺棲息滯留。圖／副教授許富雄提供

嘉義縣東石鄉鰲鼓濕地森林園區是台灣著名賞鳥聖地，吸引許多候鳥棲息，林業及自然保育署嘉義分署今公布監測結果，顯示近年約有200至300隻黑面琵鷺穩定到達鰲鼓渡冬，今年8月更驚喜記錄到有16隻黑面琵鷺棲息於觀海樓及西南草澤濕地，滯留未北返，引起鳥友振奮及關注。

往年黑面琵鷺約在5月遷徙北返，今年夏季嘉義大學生物資源學系許富雄副教授研究團隊，與鰲鼓濕地生態旅遊解說服務團隊，持續觀測到部分黑面琵鷺仍滯留於園區內觀海樓及西南草澤濕地棲息。

研究團隊指出，分別於今年6月記錄28隻、7月記錄4隻、8月記錄16隻，經觀察是尚不具繁殖能力的亞成鳥，黑面琵鷺滯留渡夏，除引起鳥友振奮，也值得大家持續關注後續在台灣的棲息狀態。

鰲鼓濕地森林園區表示，黑面琵鷺主要繁殖區於朝鮮半島的西部海岸無人島上，初春後黑面琵鷺就會開始陸續北返，目的就是要築巢繁殖，現在還未北返的個體可能是去年才出生的青少年，不急著回去找巢位繁殖的。

林業及自然保育署嘉義分署指出，2010年起推動「鰲鼓濕地森林園區鳥類資源長期監測計畫」，執行東石農場27個固定樣區的鳥類長期監測，累計紀錄291種鳥類。

2015年起，每年鰲鼓濕地渡冬的黑面琵鷺數量穩定維持約200至300隻，約占全台渡冬數量的5至18.4%，鰲鼓濕地儼然已成黑面琵鷺的台灣重要棲息地之一。

嘉義東石鰲鼓濕地33年來的歷年黑面琵鷺普查數量變化，圖為嘉義大學生物資源學系研究團隊繪製。圖／林業及自然保育署嘉義分署提供
嘉義東石鰲鼓濕地33年來的歷年黑面琵鷺普查數量變化，圖為嘉義大學生物資源學系研究團隊繪製。圖／林業及自然保育署嘉義分署提供
嘉義東石鰲鼓濕地今年6至8月持續觀測到數十隻黑面琵鷺棲息於觀海樓及西南草澤濕地。圖／副教授許富雄提供
嘉義東石鰲鼓濕地今年6至8月持續觀測到數十隻黑面琵鷺棲息於觀海樓及西南草澤濕地。圖／副教授許富雄提供

鰲鼓濕地 黑面琵鷺 嘉義

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