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台南本土登革熱逼近千例 黃偉哲喊話「相忍為防疫」

聯合報／ 記者李文德／台南即時報導
台南登革熱病例逼近千例，市長黃偉哲今早受訪表示千例的登革熱是心理關卡，跟三位數病例不一樣。目前為止還是遇到民眾抗拒家戶室內噴藥。他喊話「相忍為防疫」。記者李文德／攝影
台南登革熱病例逼近千例，市長黃偉哲今早受訪表示千例的登革熱是心理關卡，跟三位數病例不一樣。目前為止還是遇到民眾抗拒家戶室內噴藥。他喊話「相忍為防疫」。記者李文德／攝影

台南登革熱病例數攀升，截至8月8日為止，確診病例已達971例，接近1000例，台南市長黃偉哲今受訪表示，千例的登革熱是心理關卡，跟三位數病例不一樣。到目前為止還是遇到很多民眾抗拒家戶室內噴藥。他強調，噴藥目的就是要阻絕登革熱傳播，而有蚊子就還是會傳播，喊話「相忍為防疫」。

黃偉哲表示，1000例與999例在心理關卡上就不一樣，但他還是呼籲大家一定要做好防治基本工作，光是靠市政府一定做不完。因此登革熱是大家必須要防堵的。公部門的官員一定是責無旁貸，但防治是「大家的事」。

黃偉哲還說，台南市登革熱病例數竄升，至8日累計確診病例已971例，逼近1000例，台南市長黃偉哲受訪指出，破千例心理關卡跟百餘例就是不一樣，但目前為止進家戶噴藥，還是遇到很多抗拒，不管到市長臉書或想直接殺到市長室抗議的，甚至各民代電話也是接不完。民怨跟疫情累積一樣快，但有蚊子的地方就還是會傳播。喊話「相忍為防疫」。

台南市衛生局指出，近2個月來，雖聽到不少民眾不願意家戶噴藥，但知道抗拒噴藥可依法開罰6萬元。很多人聽到後多會乖乖配合。目前為止只在新化區開出一張抗拒噴藥罰單6萬元。

登革熱 黃偉哲 衛生局 台南

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