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神奇！千支銅丁鉤織作畫 陳正浩釘線畫展中埔嘉檳展出

聯合報／ 記者呂慧瑜／嘉義即時報導
教職退休老師陳正浩，即日起至8月27日在嘉義縣中埔嘉檳文化館舉辦陳正浩纖維創作釘線畫個展。記者呂慧瑜／攝影
教職退休老師陳正浩，即日起至8月27日在嘉義縣中埔嘉檳文化館舉辦陳正浩纖維創作釘線畫個展。記者呂慧瑜／攝影

教職退休的老師陳正浩，以木板為底釘上銅釘，再以彩色毛線鉤織交錯，纏繞出一幅幅如油畫般層次細緻的線畫寫實藝術創作，即日起至8月27日陳正浩纖維創作釘線畫個展，在嘉義中埔嘉檳文化館展出。

畫展作品媒材不是水彩和彩筆，創作畫家老師陳正浩先巧妙使用銅釘在木板上繪製圖案輪廓，再以毛線繩的疏密及不同色線交織，呈現出色彩豐富且輪廓鮮明的釘線畫作品，這次展出作品包括溫馨母雞帶小雞覓食、逼真的老中青人物肖像，以及森鐵小火車等各地古蹟的描繪。

林姓參觀民眾說，第一次看過這樣的媒材作品，遠看還以為是畫出來的，沒有想到僅以三原色的色線，交織創作出畫作，真的很新奇；公所秘書陳燕熏表示，老師陳正浩運用黑色及白色線條巧妙調整明度，讓畫作更生動，且用釘子和線條來創作真的很新奇。

陳正浩表示，30年前，他花了一個月，以5000支銅釘完成了一幅名為「駿馬」的釘線畫作品，該作品獲選參加全省美展後，他便深深沉迷於釘線藝術的世界，近年他以全台各地的名勝古蹟作為畫作題材，來展現對珍貴文化遺產的熱愛和關注。

陳正浩也分享創作眉角，他指出，作畫時，要表現海浪，會將淺色系放在最上面，使其呈現跳躍感，而深色系則運用來凸顯背景，像可讓天燈看起來更具漂浮感的。

中埔鄉長李碧雲表示，老師陳正浩創作的獨特釘線畫作品，不僅展示藝術才華，也凝聚對傳統文化和歷史遺產的熱情，激發著對藝術創作和文化遺產的探索與欣賞。

嘉義縣中埔嘉檳文化館正展出陳正浩纖維創作釘線畫個展，特殊創作手法吸引許多人慕名參觀。記者呂慧瑜／攝影
嘉義縣中埔嘉檳文化館正展出陳正浩纖維創作釘線畫個展，特殊創作手法吸引許多人慕名參觀。記者呂慧瑜／攝影
老師陳正浩以木板為底，釘上銅釘以彩色毛線鉤織交錯纏繞細緻的漁船線畫，讓人感到驚奇。記者呂慧瑜／攝影
老師陳正浩以木板為底，釘上銅釘以彩色毛線鉤織交錯纏繞細緻的漁船線畫，讓人感到驚奇。記者呂慧瑜／攝影
老師陳正浩以木板為底，釘上銅釘以彩色毛線鉤織纏繞母雞孵蛋細緻線畫，讓人感到新奇。記者呂慧瑜／攝影
老師陳正浩以木板為底，釘上銅釘以彩色毛線鉤織纏繞母雞孵蛋細緻線畫，讓人感到新奇。記者呂慧瑜／攝影

畫作 中埔 嘉義

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