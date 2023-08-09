狗學校校長夫婦持敬老卡搭公車 司機碎念浪費國家資源下場曝

68歲嘉義市黎明狗學校校長蔡慶榮與妻子，6日上午拿市政府發的敬老卡，在火車站搭嘉縣公車到梅山鄉遊玩，下午5點10分搭公車回家，吳姓司機對他們酸言酸語，碎念說，「沒事不要坐公車，這樣是浪費國家資源」，還用耳機講話，到站催他們快下車；縣公車處調閱車上監錄影帶，查證屬實，向蔡慶榮夫婦道歉，懲處司機記過1次、罰獎金900元。

蔡慶榮說，6日下午5點10分，他和妻子在梅山鄉公車站搭縣公車回嘉義市火車站，65歲以上用敬老悠遊卡每月市府內儲1200元，可免費搭公車，他們夫婦利用例假日搭公車，是第一次從嘉義市搭公車到梅山看風景，一上車，司機就一直碎碎唸他們夫妻，「以後沒事不要坐公車，這樣是浪費國家資源」。

沿路至少唸5次，要他們不要浪費國家資源，司機開車從梅山到大林鎮，戴耳講電話講到嘉義市，車到民雄工業區加油站前停車，下去尿尿也不和旅客打聲招呼，公車抵達嘉義火車站，他先下車、妻子在後，司機口氣態度很不好，一直催「快啦、快啦、快下車我要關門了」。

妻子回答「我們不要用免費悠遊卡，我們就投現金好了！」蔡慶榮怒氣難消說，「敬老尊賢是傳統美德，我們社會怎麼變成這樣？學校社會或家庭教育失敗了嗎？還是公車公司教育失敗？我們必須深思檢討？ 我們老人搭免費公車有錯嗎？」