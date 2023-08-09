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雲縣GoShare 解封後供不應求

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林報導
GoShare共享智慧電動機車進駐雲林已滿3年，近日有民眾抱怨找不到車租借。記者陳雅玲／攝影
GoShare共享智慧電動機車進駐雲林已滿3年，近日有民眾抱怨找不到車租借。記者陳雅玲／攝影

雲林縣政府3年前首度引入共享電動機車GoShare，布點斗六市、斗南鎮、虎尾鎮共130輛，近日有民眾抱怨在路邊根本找不到車租借，縣府指出，疫情解封後使用率大幅提升，今年已拓點到古坑綠色隧道、虎尾建國眷村，未來擴大至北港與土庫鎮；至於車輛數量，縣府表示會請廠商評估。

民眾因借不到GoShare，質疑「悄悄退出雲林？」，本報記者昨天實際到斗六車站附近，花費許多時間才於中山路找到1輛可租借；縣環保局空氣噪音管理科長吳其臻解釋，路邊看到GoShare機率變低，是因周轉率提升，全縣仍維持130輛車提供租借。

吳其臻表示，共享智慧電動機車剛在雲林上路時，平均每輛車每天周轉2.4次，疫情期間降至1.6次，今年疫情全面解封，周轉率已提升至2.1次，使用率大增，所以平常要找車租借，須多花一點時間。

環保局長張喬維說，共享電動機車可以減少碳排放量，接獲許多民眾反映，加上考量當地的交通、觀光需求，接下來將規畫新增拓點至土庫、北港等交通、旅遊節點。

縣府也統計，GoShare車輛平均使用時間16.94分鐘、平均使用里程4.3公里，上路3年總用戶數有2萬7千多人，對於民眾希望增加車輛，正在進行新1期計畫廠商評選，會請廠商評估。

疫情 電動機車 雲林

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