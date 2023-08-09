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官田、安南非法堆置場 燒出民怨
台南市接連發生非法廢棄物堆置場火災，安南區海環街的非法堆置廢棄物上月復燃，惡臭難消，而官田區南廍里1處2400平方公尺的非法樹枝木資材暫置整理場，更悶燒迄今16天未滅，民眾憂心空氣瀰漫有毒物質，昨天多名議員質詢此情況，要求市府17日做專案報告；市長黃偉哲說，會努力盡快撲滅，也認同要重罰。
針對官田南廍里火警，消防局表示，累計動員消防逾400人次、挖土機40具次，消防車還損壞5輛，付出龐大社會及人力成本，預估還要持續1周才能完全撲滅，未來研議類似案件，在打火作業告一段落，後續由業者自行雇用機具、人力復原。
環保局表示，官田火警絕對嚴辦到底，並依空汙法32條告發，裁罰金額預估15萬元至255萬元間，待檢驗報告等佐證資料出來才能確定，也將在現場架監視器，會要求汙染行為人負起土地管理及清理責任，代為清理的費用會強制執行追討。
市議員陳秋宏、尤榮智、吳通龍等人昨臨時會皆發言為居民請命，指出悶燒16天嚴重影響民眾生活起居，消防人員救災很辛苦，甚至不少機具因救災壞掉，情節相當重大；陳秋宏也提案要求環保局、消防局等相關局處做專案報告，為何可在農地堆置廢棄物？當中到底埋什麼廢棄物？希望可查清楚。
市議員陳怡珍、黃麗招、李中岑指出，安南區海環街也有1處廢木材的違法堆置場頻頻發生火警，惡臭味困擾居民，且火滅了又燒起來，有民眾陳情火警害得雞、鴨死亡，環保局要有作為，給市民一個交代。
市長黃偉哲答詢說，初步調查有行為人多次用類似手法違法棄置，造成環境汙染、百姓受害，而現有法令罰則過輕，贊成應該要修法重罰遏止。
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