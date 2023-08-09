南市颱風後清海廢 經費負擔大

海岸垃圾清理造成公部門負擔，台江國家公園去年花近1500萬元清理海洋廢棄物，台南市政府1年光清理蚵棚就花2000多萬。受颱風外圍環流影響，南市環保局估計1周內仍有大量海廢會被沖上岸，盼各單位盡速將權責區清理乾淨；台江國家公園指出，網仔寮汕等沙洲的海廢，到9月才能清完。

台南海岸線長68公里，分屬11個單位管理，上月間到本月初受杜蘇芮颱風、西南氣流影響，大量廢棄物漂上岸，環保局出動人力、沙灘車協助整理環境，7月1日起到昨天清理超過220公噸海廢，主要為蚵架、寶特瓶、保麗龍及廢漁具，而鹿耳門溪以北廢棄物種類還多了發泡塑膠浮具。

台江國家公園管轄的網仔寮汕、頂頭額汕、新浮崙汕及青草崙防風林海濱都有大量漂流物，已啟動清除作業，其中網仔寮汕的海廢最可觀，在颱風來襲前清完網仔寮等沙洲的海廢，沒想到又颱風來，因垃圾量太多，預估要到9月才能清完。

台江國家公園表示，清理海廢的經費是大負擔，因網仔寮汕的海廢處理要靠船筏載運，成本高，已規畫將木頭、竹子等可利用海漂就地堆置，用於減浪柵、護灘等用途，部分木頭就地腐朽，回歸大地。