嘉市通港橋 周六起東向封閉

嘉義市通往國道一號嘉義交流道要道，北港路的通港橋因排水斷面加寬正進行改建，採半半施工，目前西向即將完成，12日改封閉往市區的東向，整體工程預計明年3月完工。

有位在東向的商家憂心封路影響營業，市府回應，交通維持計畫，多數店家不會被擋道，或做便道能正常出入。

市府工務處指出，通港橋西向封閉以來，只有東向通行，單向仍提供兩車道，上、下班時段尖峰車輛較多，大致仍算通暢，改為封閉東向、走西向後，條件相同是單向兩車道，加上許多駕駛人已習慣提前改道，預料交通不至於變嚴峻，不過12日起前期會安排指揮人員，確保行車安全。

由於北港路通港橋附近以東向的店家較多，包括汽車保養廠、超商、加油站等，業者反映怕封路影響生意，協調後才先封閉西向施工。

工務處表示，開過說明會，聽取店家訴求取得多數共識，屆時改封東向後，往嘉市區方向的車輛，通過大溪路口後導引到西向，過橋後隨即回到東向，汽車保養廠會開1條便道供出入，至於超商、加油站等，並不會擋到門口。

市府也呼籲，駕駛人可提前轉高鐵大道，降低交通影響，而透過通港橋改建，打造嘉市「西區大發展」計畫的門面，帶動地方發展更興盛。