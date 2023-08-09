聽新聞
test
0:00 / 0:00

嘉市通港橋 周六起東向封閉

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義報導

嘉義市通往國道一號嘉義交流道要道，北港路的通港橋因排水斷面加寬正進行改建，採半半施工，目前西向即將完成，12日改封閉往市區的東向，整體工程預計明年3月完工。

有位在東向的商家憂心封路影響營業，市府回應，交通維持計畫，多數店家不會被擋道，或做便道能正常出入。

市府工務處指出，通港橋西向封閉以來，只有東向通行，單向仍提供兩車道，上、下班時段尖峰車輛較多，大致仍算通暢，改為封閉東向、走西向後，條件相同是單向兩車道，加上許多駕駛人已習慣提前改道，預料交通不至於變嚴峻，不過12日起前期會安排指揮人員，確保行車安全。

由於北港路通港橋附近以東向的店家較多，包括汽車保養廠、超商、加油站等，業者反映怕封路影響生意，協調後才先封閉西向施工。

工務處表示，開過說明會，聽取店家訴求取得多數共識，屆時改封東向後，往嘉市區方向的車輛，通過大溪路口後導引到西向，過橋後隨即回到東向，汽車保養廠會開1條便道供出入，至於超商、加油站等，並不會擋到門口。

市府也呼籲，駕駛人可提前轉高鐵大道，降低交通影響，而透過通港橋改建，打造嘉市「西區大發展」計畫的門面，帶動地方發展更興盛。

加油站 嘉義 車道

延伸閱讀

嘉市最繽紛夢幻泰式風格酒店 泰國代表也來住宿朝聖

打通嘉市中央排水任督二脈 通港橋南側8月12日封閉施工

影／南投加油站第4度遭土石流淹沒 女員工聞到這味哭喊「快跑」救了所有人

南韓童軍大露營傳中暑 嘉市幼獅童軍教育基金會董事長：應變不周全

相關新聞

官田、安南非法堆置場 燒出民怨

台南市接連發生非法廢棄物堆置場火災，安南區海環街的非法堆置廢棄物上月復燃，惡臭難消，而官田區南廍里1處2400平方公尺的...

歸仁游泳池 雨沖破屋頂

颱風引西南氣流釀災情，台南歸仁區昨天1小時降下超過20毫米，歸仁游泳池屋頂有水柱傾瀉而下，市府將針對建築結構檢討、翻新；...

嘉市通港橋 周六起東向封閉

嘉義市通往國道一號嘉義交流道要道，北港路的通港橋因排水斷面加寬正進行改建，採半半施工，目前西向即將完成，12日改封閉往市...

南市颱風後清海廢 經費負擔大

海岸垃圾清理造成公部門負擔，台江國家公園去年花近1500萬元清理海洋廢棄物，台南市政府1年光清理蚵棚就花2000多萬。受...

雲縣GoShare 解封後供不應求

雲林縣政府3年前首度引入共享電動機車GoShare，布點斗六市、斗南鎮、虎尾鎮共130輛，近日有民眾抱怨在路邊根本找不到...

官田、安南「垃圾山」惡臭惹怨 南市議會排專案報告

台南市接連發生非法廢棄物堆置場火警，官田區南廍里大型非法樹枝木資材暫置整理場悶燒16天未滅，預估還要持續一周，濃煙、惡臭...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦