歸仁游泳池 雨沖破屋頂

颱風引西南氣流釀災情，台南歸仁區昨天1小時降下超過20毫米，歸仁游泳池屋頂有水柱傾瀉而下，市府將針對建築結構檢討、翻新；另，嘉義縣民雄鄉文化路的行人地下道昨上午瞬間大雨淹水，積水難消退更發出惡臭，公所抽水後會消毒再開放，避免變登革熱病媒蚊溫床。

啟用23年的歸仁游泳池採用公辦民營，民眾晨泳時突然聽到「唰」聲響，1道水柱從圓形SPA池上方瀉下，當場所有人傻眼直呼「像瀑布」。區公所指出，獲報立即封閉SPA池，漏水的為後棟的屋頂，設計呈W型，排水溝渠設置在兩處凹點，疑長年使用屋頂接縫處產生鏽蝕出現裂縫，強降雨使雨水無法迅速排出，太重沖破屋頂。

市議員陳皇宇認為，該棟近3年都漏水，整體建築已老舊，應要通盤性檢討；議員鄭佳欣也說，5月就召集相關單位會勘，當時估計整修經費高達5703萬，要盡快編預算翻修。南市體育局長陳良乾說，近日將前往會勘，迅速編列翻新預算。

民雄的行人地下道前天雨後淹水約3公分，昨雨勢更猛烈達10公分高，深度達一般人的腳踝。鄉民張文榮說，目前有搭火車的通勤族會使用，但日前有街友占據，加上此次淹水，憂未來成治安死角。

鄉長林于玲指出，地下道內有電線遭竊，會抽水、消毒、安裝電線與電燈等，預計10天後才開放通行；公所表示，積水情況也轉報鐵路局，近日將一同會勘商討解決對策，封閉期間行人可改從民雄車站穿越鐵路。