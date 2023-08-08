官田、安南「垃圾山」惡臭惹怨 南市議會排專案報告

台南市接連發生非法廢棄物堆置場火警，官田區南廍里大型非法樹枝木資材暫置整理場悶燒16天未滅，預估還要持續一周，濃煙、惡臭引發民怨，安南區海環街非法堆置廢棄物近日復燃，市議會議員今強力質詢，安排環保局、消防局本月17日進行專案報告。

官田區南廍里這處約3層樓高、範圍達2400平方公尺、4萬噸大型非法樹枝木資材暫置整理場，由通緝中羅姓業者承租，未發生火災前，環保局在2021、2022年查獲，由地政局依違反區域計畫法裁罰15萬元。這次從上月24日清晨發生火災，事發經過16天，仍持續悶燒中，民眾飽受空氣汙染、叫苦連天。

選區市議員陳秋宏、尤榮智、吳通龍等人今在市議會臨時會為居民請命。陳指出，官田火警已延燒16天，嚴重影響民眾生活起居，消防人員救災很辛苦，甚至不少機具因救災壞掉，情節相當重大，要求環保局、消防局專案報告，市長黃偉哲允諾加強人力調度支援盡快撲滅，並研議重罰。

環保局表示，本案絕對嚴辦到底，依空汙法32條告發，裁罰金額預估15萬元至255萬元間，須等檢驗報告等相關佐證資料出來才能確定。為確實監控現況，將於現場架設監視器，另對該場址悶燒期間均在監控周邊空氣品質。若行為人未於限期改善日前完成改善，將依廢棄物清理法第71條，要求汙染行為人負起土地管理及清理責任，並移送法務部對清理費用進行強制執行程序。

消防局也說，累計迄今動員消防人力逾400人次，挖土機40具次（由業者自付），消防車損壞5輛，付出龐大社會及人力成本，未來也研議類似案件，在打火作業告一段落，後續由業者自行雇用機具、人力復原。

另外，安南區海環街也有一處廢木材違法堆置場頻頻發生火警，惡臭味困擾居民；市議員陳怡珍、黃麗招、李中岑還說，該棄物堆置場火滅了又燒起來，還有民眾陳情所養的雞、鴨都死光光，居民揚言至市府抗議，要求環保局要貫徹公權力硬起來，環保局說，會強力要求業者持續打包早日遷移。