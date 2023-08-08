台南登革熱病例竄升將破千例 颱風病媒躲家戶是原因

台南市登革熱疫情今天大增51例，累積971例，明天可能就要破千例，其中東區21例，永康區17例。昨日於永康區調查306戶，查獲57個積水容器、5個陽性容器，開出5張舉發單。昨起病例數增加，分析與病媒蚊因風雨躲在戶內叮咬人有關。

今日51例分布狀況為東區21例，永康區17例，安南區8例，北區3例，南區及安平區各1例。分析病例竄高因素，由上周誘卵桶數據，發現戶內卵粒數有增加，表示病媒蚊因風雨躲在家戶內，另民眾也因為颱風減少外出，叮咬後於本周陸續發病，顯示家戶內孳清及滅蚊的重要性。

根據疾病管制署資料顯示，埃及斑蚊偏好室內(70–80%)棲息、多人次吸血行為、及高病毒傳播效率，台灣大學流病所兼任教授金傳春建議要有效防蚊，市民至少每周針對家戶內巡查2次、家戶外則每週及雨後巡查。

登革熱防治中心表示，此次登革熱防治射出3支箭，第1支箭及早發現病例，自6月中確診第1例本土案例後即積極辦理社區擴大採血，快篩陰性則加驗抗體檢驗，期間共找到29例快篩陰性抗體陽性的病例；另外擴大採血的病例中有許多症狀輕微或隔天才發病的病例，顯示市府在登革熱發病前即掌握病毒流向，主動遏阻病毒的散播。

第2支箭是即時的化學防治，噴死帶病毒的蚊子，市府衛生局、國軍與環保局於病例確診後，依據疾病管制署建議之優先順序，戶內外同步一起噴藥，讓成蚊無處可逃。第3支箭最重要也最困難，就是孳清、孳清、再孳清，市政府除針對尚無登革熱案例的個案活動地超前部署，加強孳清之外，為求短時間能完成孳清工作，由市政府成立孳清及稽督大隊，每日動員500人次以上人力於高風險區進行孳清及稽查的工作。

另許多民力資源也加入孳清及抽血的行列，例如慈濟、各行政區的環保志工、里鄰長及台南縣市醫檢師公會等，只有不斷不放棄的堅持才能對付難纏的埃及斑蚊與病毒。

市長黃偉哲非常關學童健康，認為校園防疫是登革熱防治中相當重要的一環，且與社區密不可分，要求教育局一定要嚴格督導學校落實校園登革熱防疫措施。教育局於於暑期排定80場次校園孳清稽查，因地制宜杜絕病媒蚊孳生，避免成為防疫死角。衛生局近日分別於嘉南藥理大學、中華醫事科技大學及成功大學查獲陽性孳生源，除告發並投藥處理