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飆罵警察罰3萬遭批罰太輕 南市議長邱莉莉今再度公開致歉

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導
台南市議長邱莉莉今在議會再度為去年飆罵警方道歉，國民黨市議員蔡育輝也肯定邱坦然面對。記者謝進盛／攝影
台南市議長邱莉莉今在議會再度為去年飆罵警方道歉，國民黨市議員蔡育輝也肯定邱坦然面對。記者謝進盛／攝影

台南市議長邱莉莉去年12月因不滿遭人在網路惡意攻訐前往二分局中正派出所飆罵警方，本月經台南地院判拘役30日、可易科罰金3萬元，國民黨議員盧崑福今在議會要求警察局長廖宗山表達看法，民進黨議員多人不滿，雙方相互叫陣，最後邱莉莉再度公開道歉，意外獲得國民黨市議員蔡育輝肯定。

市議會臨時會今起至17日在新營民治議事廳開議，顯然有備而來的盧崑福首先發言，更意有所指說，有議員飆罵分局長、偵查隊長只被判處拘役30日，得易科罰金3萬元，他認為判太輕，任何人豈不是只要3萬元就可以罵分局長，要求廖宗山發表看法。

「警察身為執法者有執法者的尊嚴。」廖宗山說，當事者已向同仁道歉。盧崑福不滿意廖宗山回應，持續在現場飆罵，更認為應該要去關一個月，這才是真正的悔改。

民進黨議員周嘉偉、李宗翰則反嗆盧「麥擱亂啊」，認為議會不應為與議程無關的司法案件評論，雙方拉高分貝互嗆，場面一度險失控，邱莉莉緊急宣布休息5分鐘。

重新回到議場，邱莉莉回應，這件事她很抱歉，因個人行為，造成議程延宕，司法給她一個改過的機會，希望議會同仁可以接受道歉，也藉著這個機會再次向社會大眾道歉。

國民黨市議員蔡育輝隨後發言也說，邱莉莉能坦然讓議員發言、批判，不簡單，而這件事是剛好逢選舉才被爆出，希望其他議員引以為戒，他是就事論事，對於這件事，要肯定邱坦然面對自己曾犯下的錯誤。

台南市議長邱莉莉（左一）去年飆罵警方經台南地院判拘役30日、可易科罰金3萬元，國民黨市議員盧崑福（藍色背心）今在議會要求警察局長廖宗山（中間站立戴口罩者）表達看法，最後邱二度道歉。記者謝進盛／攝影
台南市議長邱莉莉（左一）去年飆罵警方經台南地院判拘役30日、可易科罰金3萬元，國民黨市議員盧崑福（藍色背心）今在議會要求警察局長廖宗山（中間站立戴口罩者）表達看法，最後邱二度道歉。記者謝進盛／攝影

議員 邱莉莉 國民黨

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