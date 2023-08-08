民眾辦護照大排長龍 音樂家快閃雙重奏舒緩情緒
隨著疫情解封，出國旅遊民眾增加，今年以來申請辦理護照人數有增無減，外交部雲嘉南辦事處民眾排隊申辦護照每日收件數1500件以上，工作人員常至晚上8、9點才能下班，甚至假日也要加班。有感於辦事處承辦員的辛勞時逢父親節，音樂家黃于真以及來自斯洛維尼亞的手風琴演奏家潘默士（Parovel Primoz），特地到領務大廳長笛及手風琴快閃雙重奏，為其加油打氣，也舒緩排隊民眾等候之苦。
雲嘉南辦事處長蕭勝中表示，由於國人出國經商及旅遊的需求大增，連帶辦事處申辦護照的人潮激增，為了消化驟增的申請案件，辦事處同仁除了管制休假，並辛苦加班趕製護照，就是希望民眾都可依原訂時程出國，不受耽擱。
嘉義郵局局長張清龍說，民眾申請護照也會透過郵局快捷郵件服務，因為有業務上的接觸，有幸參與音樂快閃活動，祝福父親節快樂。
下午3點音樂家黃于真、潘默士的長笛及手風琴快閃雙重奏，一開始演奏法國「玫瑰人生」（La vie en rose）、日本「超級瑪利歐兄弟」（Theme of Super Mario Bros.）等浪漫輕快的音樂旋律，帶來近十首耳熟能詳、老少咸宜的各國音樂經典組曲，外加一首安可曲「月夜愁」，眾人倘佯在悠揚的音樂聲中，也緩和民眾排等候情緒，2名音樂家的演出獲得現場民眾熱情掌聲。活動結束後，處長蕭勝中特別贈送馬克杯予音樂家，感謝他們的溫馨鼓勵。黃于真、潘默士接著也到嘉義郵局快閃演奏。
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