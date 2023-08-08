北港4.4萬坪工業區開發露曙光 最快今年底標售開發

雲林縣北港鎮距離市中心最近的北港工業園區（原萬有紙廠）占地約14.5公頃，由台灣金聯資產管理公司接手，拆除舊廠房完成整地，該園區在辦理最後的解除建築套繪管制作業後，預計今年底將公開標售開發，未來可容納約50餘家廠商進駐，創造達約40億元的產值，提供逾1千個就業機會，帶動地方發展。

曾是國內最大單一抄紙廠的北港萬有紙廠，20多年前發生財務危機，經過幾番重整，最後仍走上關廠命運，由台灣金聯公司將分割零散的廠區土地，陸續併購成現有4.4萬坪（14.5公頃）的完整廠地。

台灣金聯公司接手後，耗費3年才將荒廢多年的舊廠設備拆除，同時把數萬噸紙渣運往各地焚化爐處理，尤其高達20樓的汽電共生煙囪拆除，為避免干擾鄰近居民，施工單位引進最新的分段咬碎、低震低塵工法，才順利將巨大的煙囪拆除完成整地，並申請開發「北港工業園區」。

由於該工業區開發攸關北港地區產業發展，對於開發時程與未來出售計畫，格外受各界關注，台灣金聯公司昨天說明指出，北港工業園區為甲種工業用地面積約4.4萬坪，經債務處理及產權整合，經清理拆除舊廠房等地上物後，園區煥然一新。

台灣金聯指出，工業區因面積廣闊，未來將會劃設區內道路，預估可容納約50餘家廠商進駐，依工業區平均員工人數及面積產值估算，可創造約40億元產值，至少提供1千個工作機會，對繁榮地方經濟助益良多。