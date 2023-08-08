登革熱疫區下田像搏命 農民出妙招在腰間掛蚊香盒
雲林縣古坑鄉竹筍正值產季，雖說登革熱疫情肆虐，但農民為了生計，仍得穿上防護裝備，冒險入園採收，其中每人身上一定會掛上「驅蚊利器」隨身蚊香盒，以艾草薰香防止蚊蟲靠近，資深農友笑說「被叮到還是會怕！」能做多少算多少，生命、財產都要顧。
古坑鄉荷苞村是雲林縣登革熱疫區，全村人口1543人，確診人數累計73例最多，村民膽戰心驚，可為了「顧巴豆」全副武裝也得入園採收農作物，然而，果園、筍園中可能積水的容器或空心竹筒，正是病媒蚊孳生環境來源。
縣府今天二度大動員防疫人員進入古坑鄉熱區清消，農民說，看著大家進進出出，為了大眾利益著想，彼此也會互相提醒做好防護措施再下田，以免沒了生計還中標，得不償失。
今早剛採收一批竹筍的鄭姓農民，除了穿著長衣長褲、戴帽子入園，身上也不時飄散著薰香味，他大秀法寶直呼「今天也順利躲過蚊蟲叮咬」，並指腰際左右2側所掛的隨身蚊香盒，要價不到百元，卻發揮了「保平安」最大功效，接連幾名古坑鄉清潔隊防疫人員，也同樣掛盒、衝第一線消毒，強調「保護好自己，其實就是在保護他人」。
農業處表示，近期正值竹筍採收期，針對封園清消田區酌給補償費每公頃6萬元，並禁止一個月內採收販售，補償範圍以化學防治用藥噴灑田區為主；逾前項期間採收之作物，須經農藥殘留檢驗，並符合安全規範後始可販售。
若確診登革熱，請在出現症狀後5天內「盡量在家休養」避免外出，尤其一定要「注意個人防蚊措施」避免病媒蚊叮咬而將登革熱病毒散播出去，「沒有孳生源，就沒有病媒蚊；沒有病媒蚊，就沒有登革熱」。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言