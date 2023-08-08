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登革熱疫區下田像搏命 農民出妙招在腰間掛蚊香盒

聯合報／ 記者陳苡葳／雲林即時報導
隨身蚊香盒現在是雲林古坑農友炙手可熱的驅蚊單品，掛在腰際2側並點燃艾草薰香，蚊蟲避之唯恐不及。記者陳苡葳／攝影
隨身蚊香盒現在是雲林古坑農友炙手可熱的驅蚊單品，掛在腰際2側並點燃艾草薰香，蚊蟲避之唯恐不及。記者陳苡葳／攝影

雲林縣古坑鄉竹筍正值產季，雖說登革熱疫情肆虐，但農民為了生計，仍得穿上防護裝備，冒險入園採收，其中每人身上一定會掛上「驅蚊利器」隨身蚊香盒，以艾草薰香防止蚊蟲靠近，資深農友笑說「被叮到還是會怕！」能做多少算多少，生命、財產都要顧。

古坑鄉荷苞村是雲林縣登革熱疫區，全村人口1543人，確診人數累計73例最多，村民膽戰心驚，可為了「顧巴豆」全副武裝也得入園採收農作物，然而，果園、筍園中可能積水的容器或空心竹筒，正是病媒蚊孳生環境來源。

縣府今天二度大動員防疫人員進入古坑鄉熱區清消，農民說，看著大家進進出出，為了大眾利益著想，彼此也會互相提醒做好防護措施再下田，以免沒了生計還中標，得不償失。

今早剛採收一批竹筍的鄭姓農民，除了穿著長衣長褲、戴帽子入園，身上也不時飄散著薰香味，他大秀法寶直呼「今天也順利躲過蚊蟲叮咬」，並指腰際左右2側所掛的隨身蚊香盒，要價不到百元，卻發揮了「保平安」最大功效，接連幾名古坑鄉清潔隊防疫人員，也同樣掛盒、衝第一線消毒，強調「保護好自己，其實就是在保護他人」。

農業處表示，近期正值竹筍採收期，針對封園清消田區酌給補償費每公頃6萬元，並禁止一個月內採收販售，補償範圍以化學防治用藥噴灑田區為主；逾前項期間採收之作物，須經農藥殘留檢驗，並符合安全規範後始可販售。

若確診登革熱，請在出現症狀後5天內「盡量在家休養」避免外出，尤其一定要「注意個人防蚊措施」避免病媒蚊叮咬而將登革熱病毒散播出去，「沒有孳生源，就沒有病媒蚊；沒有病媒蚊，就沒有登革熱」。

雲林縣古坑鄉荷苞村是登革熱疫區，全村人口1543人，確診人數累計73例。記者陳苡葳／攝影
雲林縣古坑鄉荷苞村是登革熱疫區，全村人口1543人，確診人數累計73例。記者陳苡葳／攝影
隨身蚊香盒現在是雲林古坑農友炙手可熱的驅蚊單品，掛在腰際2側並點燃艾草薰香，蚊蟲避之唯恐不及。記者陳苡葳／攝影
隨身蚊香盒現在是雲林古坑農友炙手可熱的驅蚊單品，掛在腰際2側並點燃艾草薰香，蚊蟲避之唯恐不及。記者陳苡葳／攝影

登革熱 古坑 病媒蚊

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