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高齡無懼！ 69歲機械廠組長被勸退 以經驗優勢重回職場

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導
69歲吳明中被勸退後，重返職場工作，找回生活重心。記者黃于凡／攝影
69歲吳明中被勸退後，重返職場工作，找回生活重心。記者黃于凡／攝影

隨著高齡人口逐漸成長，愈來愈多老年人被勸退休失去生活重心，69歲吳明中在嘉義一間機械廠當組長，工作近30年卻被告知不續聘，他認為身體沒問題，以自身經驗作為優勢，重回職場擔任領班，至今穩定工作1年多，整個人都散發自信。

吳明中說，他在機械廠付出青春30年，負責組裝機台及維修作業，沒想到因為年紀已經大了，在去年農曆年前，突然被公司告知不續聘，黯然回歸家庭休息數月，頓失生活重心，憂怕身體機能快速下降，重燃回職場的念頭。

老闆林永鴻說，中高齡員工有責任感、敬業心，對比年輕人常因私人理由請假，中高齡員工不但準時上班，甚至還會提早到公司做準備，工作態度好最重要，即使技巧生疏也會學得快，企業將心比心，不排斥僱用中高齡員工。

「經驗就是我的優勢！」吳明中說，他在嘉義就業中心媒合下，找到領班工作機會，雖然時隔一陣子沒碰機台，但所幸以前都曾修理過，約1個禮拜就適應工作內容，感謝老闆讓他獨立作業，現在工作沒有壓力、很開心，也重新找回生活重心。

勞動力發展署雲嘉南分署長劉邦棟說，進用中高齡工作者是未來趨勢，勞動部近年推出補助計畫，企業僱用公立就服機構推介、連續失業達30日的中高齡民眾，給予全時工作滿30日，即可申請每月1.5萬獎助津貼，最長補助1年共18萬元，近2年已協助4228人重返職場。

職場 嘉義

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