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騎樓不平、不暢通另種行人地獄 南市府出招改善

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市政府用友善騎樓競賽，促使更多騎樓順暢。記者鄭惠仁／翻攝
台南市政府用友善騎樓競賽，促使更多騎樓順暢。記者鄭惠仁／翻攝

騎樓不平與不暢通最常被行人抱怨，台南市工務局統計，4年多來逐年改善騎樓整平1818公尺，今年更加大力度，計畫改善8個路段、有1643公尺；人行道部分，近年來新闢及改善約100公里，展現市府對人行環境的改善與重視。市長黃偉哲表示，在有限的經費下，仍積極暢通騎樓與人行道，優化人行環境。

為了讓騎樓暢通，市府舉辦友善騎樓競賽，透過各行政區、區里或商圈參賽，鼓勵市民由下而上，共同參與社區環境騎樓改善，從2013年至今，共有26個行政區參賽，累計329條路段，長度146.09公里。

工務局表示，持續透過前瞻計畫的「提升道路品質計畫」，向中央爭取補助經費，目前已建置及改善完成之人行道約58公里，另有約12公里執行中；今年已提出人行環境及路面改善共42案，經費16億7千餘萬元，目前正由營建署審議中。

執行騎樓整平或順平主觀光地區、商圈為範圍向外發展，但騎樓地屬於私有財產均需取得騎樓所有權人同意才能施工，若有人不同意，僅能協調，無法強制執行。工務局說，推動起來不容易，但多年來仍透過區公所協助，設法取得同意書，改善騎樓環境，成效也陸續顯現。

工務局表示，2019年騎樓整平447公尺，順平38處；2020年整平380公尺，順平42處；2021年整平484公尺，順平12處；2022年整平506公尺，順平42處。今年計畫整平中西區友愛街等8個路段，長度1643公尺，目前所有權人同意率已超過6成，仍由區公所持續溝通及努力。

人行道闢建，2019年新闢7954公尺，2020年新闢8423公尺，2021年12209公尺，2022年1萬3046公尺，今年已新闢完工6152公尺。

人行道 年改 黃偉哲

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