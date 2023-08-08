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吳亮儀角逐嘉義海區立委 粉專首度曝光「從未公開談過的父親」

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導
嘉義縣婦女會理事長吳亮儀打算角逐嘉義海區立委，近日設看板、創臉書粉絲專頁，昨晚首度介紹自己的父親。圖／取自吳亮儀臉書粉專
嘉義縣婦女會理事長吳亮儀打算角逐嘉義海區立委，近日設看板、創臉書粉絲專頁，昨晚首度介紹自己的父親。圖／取自吳亮儀臉書粉專

嘉義縣婦女會理事長吳亮儀、議員詹琬蓁2人角逐嘉義縣海區立委，都想為國民黨披掛出戰，外傳國民黨已決定人選，近日就會對外公布。吳亮儀近期廣設大型看板，也開設個人臉書粉絲專頁，特別在父親節前夕首度曝光「從未公開談過的父親」。

地方盛傳，嘉義縣海區是國民黨艱困選區，若徵召議員詹琬蓁出戰，恐跟現任立委蔡易餘五五波，投了錢還不一定有勝算；吳亮儀家境優渥，可自行負擔選舉開銷，無論選舉結果輸贏，都不會對黨造成太大損失。吳亮儀的母親是國民黨不分區立委溫玉霞，父親是國民黨前立委吳松柏，出身政商世家。

吳亮儀前天開設粉絲專頁，昨晚發出首篇專文「我從未公開談過我的父親」。吳亮儀說，小時候，父母經營事業、投入世界台商聯合總會十分忙碌，甚至在高中畢業典禮前夕，還要出國參加商會活動，讓她很錯愕。幸好台大政治系和美國紐約大學畢業時父母都有到場，有親人相伴是最開心的事情。

吳亮儀說，長大後她開始扛起許多人的期待與責任，才發現父親的辛苦與不容易。有人說女兒是父親的前世情人，但想想父親對子女的嚴格要求，以及對母親尊重、但不夠浪漫的表現，「他還是當我可敬、穩重、不苟言笑、時時耳提面命的老爸吧！」然而，在朋友心中，父親卻是談笑風生、古道熱腸、為朋友兩肋插刀、喜歡喝酒乾杯的「妥當兄」呢！

嘉義縣婦女會理事長吳亮儀。圖／取自吳亮儀臉書粉專
嘉義縣婦女會理事長吳亮儀。圖／取自吳亮儀臉書粉專

國民黨 嘉義

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