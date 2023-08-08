來自不同國家有相同的愛 神父與企業家攝影聯展超感人

一生奉獻台灣的雲林縣天主教若瑟醫院荷蘭籍神父畢耀遠百歲冥誕，一生熱愛攝影的他，用鏡頭留下無數感人的雲林醫療史，若瑟社福基金會以鏡頭牽起情緣，邀請同樣熱愛攝影用鏡頭走遍世界各地記錄無數感人畫面的企業家陳維滄，舉辦一場「若瑟光，耀遠愛，川流不息」攝影聯展，期讓畢神父的愛再度照映每個人的心。

這場攝影聯展開幕式由若瑟社福基金會董事長也是嘉義教區主教浦英雄、若瑟醫院長李聰明、川流文教基金會董事長陳維滄之女陳慧珊、雲林攝影學會理事長林榮淙等人共同主持，主教浦英雄並帶領禱告祝福。

浦英雄指出，促成這場歷史性聯展，係因若瑟社福基金會一次拜訪川流基金會，得知董事長陳維滄除了是成功企業家，也是攝影愛好者；而畢神父在台灣生活、奉獻一生，也喜歡透過鏡頭紀錄當代社會文化；巧的是畢神父及陳董事長兩人的生日又同在8月份，巧緣連結，促成兩人聯展。

若瑟醫院長李聰明指出，畢神父32歲遠渡重洋來台，在台奉獻逾一甲子，他曾說「台灣能有今日好光景，是60多年前那個年代的台灣人和他們的水牛夥伴一起胼手胝足、白手起家完成的」，超過半世紀歲月，從畢神父拍攝的照片，可看見當時社會的生活寫實。數十張畢神父所留下以醫療、雲林生活景況為背景的照片重新呈現，用鏡頭說歷史，彌足珍貴。

陳維滄2000年在香港創立「川流文化教育基金會」，23年來懷抱敬天愛人，投入人文教育及環保推廣，60歲展開壯遊極地旅程，透過鏡頭記錄了無數自然生態和人文關懷，張張照片令人會心感動。