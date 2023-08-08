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台南水情改善 農民期待113年一期作正常供灌

中央社／ 台南8日電

近日受西南風影響，中南部山區出現明顯降雨，南化水庫達滿水位多日，曾文-烏山頭水庫系統蓄水量回升，由於嘉南灌區稻作已連2期節水休耕，農民普遍期待明年一期作正常供灌。

台灣自來水公司第六區管理處觀測，南化水庫在7月31日下午達到今年首次滿水位，並開始自然溢流，持續到8月2日上午停止溢流，後因集水區持續降雨，4日上午9時左右再度自然溢流，至今天上午仍持續溢流中。

經濟部水利署南區水資源局今天下午1時觀測資料顯示，曾文水庫蓄水量2億7871萬立方公尺，蓄水率54.99%，相連通的烏山頭水庫蓄水量5589萬立方公尺，蓄水率70.56%，2座水庫合計蓄水量3億3460萬立方公尺，與4日凌晨0時的1億7405萬立方公尺相較，蓄水量接近2倍。

後壁區農會總幹事林怡歆表示，後壁區稻作面積超過3000公頃，但今年一期作及二期作都配合節水休耕，農民與稻作相關產業業者都很關心明年一期作是否能正常供灌。

農田水利署嘉南管理處初步評估，依以往經驗研判，一期作灌溉大約需要2億立方公尺水量，加上秋季雜作供灌需要約4000萬至5000萬立方公尺，如果都要供灌，在豐水期結束前，曾文與烏山頭水庫總蓄水量至少要維持在3億5000萬立方公尺左右才比較保險，因為除了農業用水，水庫還有其他供水用途。

農水署嘉南管理處人員指出，至於明年一期作是否能順利供灌，農業部會在通盤檢討各項因素後評估決定。

烏山頭水庫 曾文水庫 南化水庫

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