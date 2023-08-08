快訊

全球嚇破膽的「大法師」！改變世界電影的一代巨匠逝世

這次買平價iPhone 15賺到！傳鏡頭藏新亮點「比Pro強大、它明年才用」

不忍了！大S正式提告張蘭、汪小菲「侮辱誹謗」

打通嘉市中央排水任督二脈 通港橋南側8月12日封閉施工

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
第二階段交通維持橫斷面示意圖。圖／嘉義市政府提供
第二階段交通維持橫斷面示意圖。圖／嘉義市政府提供

嘉義北港路通港橋，因橋梁長度小於中央排水寬度，為治水耗資1億2653萬元改建，因北港路是通往國道一號要道，採半半施工不會全線封閉，第1階段封北側橋梁即將完成，8月12日第2階段段南側橋梁封閉施工，預計2024年3月完工。市府表示，透過通港橋的改建，打造嘉義市西區大發展的門面，帶動地方發展更興盛。

中央排水集水區橫跨嘉義市東、西區，面對極端氣候帶來短延時暴雨的挑戰，市府積極思考並著手應對、提升城市防洪韌性。工程將改善位於北港路下方通港橋渠道寬度，將橋下通水斷面由原先的16公尺加寬為26公尺，以增加中央排水渠道通洪能力，未來更將進一步改善中央排水最下游90度直角轉彎的狀況。

「中央排水通港橋改建工程」總經費為1億2653萬元，去年11月4日開工、預計工程採二階段半半施工方式進行，即將完成第1階段北側橋梁，預計自8月12日進行第2階段南側橋梁封閉施工。

市府工務處表示，車流將改道北側新橋通行，封閉路段擺設交維設施及安排交通指揮人員，引導車流及用路人安全通行，用路人行經通港橋施工路段時減速慢行，並應遵循現場交維佈設導引、義交人員交通指揮，或配合改行替代道路-高鐵大道（台18線）確保行車安全。

工務處呼籲，駕駛人可提前改道，以減少行車不便，北港路東行建議替代道路，可右轉埤竹路再左轉行駛高鐵大道進入市區；西行部分，可左轉世賢路二段再右轉行駛高鐵大道前往國道一號或鄰近縣市，確保車流順暢、降低交通影響。受封閉改道影響公車站點「大嘉駕訓班」無法正常停靠，欲乘車的民眾請改至前後鄰近站位或臨時停靠站位搭乘。

第二階段交通維持平面示意圖。圖／嘉義市政府提供
第二階段交通維持平面示意圖。圖／嘉義市政府提供
「中央排水通港橋改建工程」採半半施工方式進行，工作人員忙著整理現場。記者李宗祐／攝影
「中央排水通港橋改建工程」採半半施工方式進行，工作人員忙著整理現場。記者李宗祐／攝影
嘉義市「中央排水通港橋改建工程」採二階段半半施工方式進行，即將完成第1階段北側橋梁，預計自8月12日進行第2階段南側橋梁封閉施工。記者李宗祐／攝影
嘉義市「中央排水通港橋改建工程」採二階段半半施工方式進行，即將完成第1階段北側橋梁，預計自8月12日進行第2階段南側橋梁封閉施工。記者李宗祐／攝影
「中央排水通港橋改建工程」工程採二階段半半施工方式進行，第1階段北側橋梁完成後，將進行第2階段南側橋梁封閉施工。記者李宗祐／攝影
「中央排水通港橋改建工程」工程採二階段半半施工方式進行，第1階段北側橋梁完成後，將進行第2階段南側橋梁封閉施工。記者李宗祐／攝影
通港橋改建工程採二階段半半施工方式進行，完成第1階段北側橋梁後，進行第2階段南側橋梁封閉施工。記者李宗祐／攝影
通港橋改建工程採二階段半半施工方式進行，完成第1階段北側橋梁後，進行第2階段南側橋梁封閉施工。記者李宗祐／攝影
替代道路示意圖。圖／嘉義市政府提供
替代道路示意圖。圖／嘉義市政府提供

北港 嘉義 高鐵

延伸閱讀

彰化線西塭仔港道路破洞掏空1米6深 今回填搶修

雲林蔦松大排水患多 中央地方聯手治理改善抽水站

彰化二林萬興、公館排水等年久坍塌 縣府斥資五千多萬改善

雲林爆發20年來最嚴重海水倒灌 最大的萡子寮漁港淹沒

相關新聞

登革熱疫區下田像搏命 農民出妙招在腰間掛蚊香盒

雲林縣古坑鄉竹筍正值產季，雖說登革熱疫情肆虐，但農民為了生計，仍得穿上防護裝備，冒險入園採收，其中每人身上一定會掛上「驅...

高齡無懼！ 69歲機械廠組長被勸退 以經驗優勢重回職場

隨著高齡人口逐漸成長，愈來愈多老年人被勸退休失去生活重心，69歲吳明中在嘉義一間機械廠當組長，工作近30年卻被告知不續聘...

騎樓不平、不暢通另種行人地獄 南市府出招改善

騎樓不平與不暢通最常被行人抱怨，台南市工務局統計，4年多來逐年改善騎樓整平1818公尺，今年更加大力度，計畫改善8個路段...

颱風後七股網仔寮成垃圾沙洲 台江國家公園啟動清理

西南氣流加上颱風影響，台江國家公園管轄的網仔寮汕、頂頭額汕、新浮崙汕及青草崙防風林海濱都有大量漂流物，已啟動清除作業。台...

建築老舊...歸仁泳池漏水原因曝 台南市府：通盤檢討翻修

今天一早台南降下大雨，歸仁區1小時就降下超過20毫米的雨量。而歸仁游泳池傳出屋頂漏水，水柱如「瀑布」般傾瀉而下。市議員陳...

吳亮儀角逐嘉義海區立委 粉專首度曝光「從未公開談過的父親」

嘉義縣婦女會理事長吳亮儀、議員詹琬蓁2人角逐嘉義縣海區立委，都想為國民黨披掛出戰，外傳國民黨已決定人選，近日就會對外公布...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦