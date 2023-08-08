打通嘉市中央排水任督二脈 通港橋南側8月12日封閉施工

嘉義市北港路通港橋，因橋梁長度小於中央排水寬度，為治水耗資1億2653萬元改建，因北港路是通往國道一號要道，採半半施工不會全線封閉，第1階段封北側橋梁即將完成，8月12日第2階段段南側橋梁封閉施工，預計2024年3月完工。市府表示，透過通港橋的改建，打造嘉義市西區大發展的門面，帶動地方發展更興盛。

中央排水集水區橫跨嘉義市東、西區，面對極端氣候帶來短延時暴雨的挑戰，市府積極思考並著手應對、提升城市防洪韌性。工程將改善位於北港路下方通港橋渠道寬度，將橋下通水斷面由原先的16公尺加寬為26公尺，以增加中央排水渠道通洪能力，未來更將進一步改善中央排水最下游90度直角轉彎的狀況。

「中央排水通港橋改建工程」總經費為1億2653萬元，去年11月4日開工、預計工程採二階段半半施工方式進行，即將完成第1階段北側橋梁，預計自8月12日進行第2階段南側橋梁封閉施工。

市府工務處表示，車流將改道北側新橋通行，封閉路段擺設交維設施及安排交通指揮人員，引導車流及用路人安全通行，用路人行經通港橋施工路段時減速慢行，並應遵循現場交維佈設導引、義交人員交通指揮，或配合改行替代道路-高鐵大道（台18線）確保行車安全。