共享電動機車雲林上路3年民怨借不到 竟是因「這原因」
雲林縣政府2020年首度引入GoShare共享智慧電動機車，在斗六、斗南、虎尾投放130輛電動機車，今年新增拓點至古坑綠色隧道、虎尾建國眷村，縣府統計，先前受疫情影響，GoShare周轉率不佳，解封後使用率大幅提升，將拓點至土庫、北港，供民眾使用。
GoShare共享智慧電動機車進駐雲林已滿3年，但近日有民眾抱怨在路邊根本找不到車租借，質疑GoShare悄悄退出雲林，記者實際到斗六車站附近，花費許多時間才找到一輛，縣府環保局空氣噪音管理科長吳其臻解釋，民眾在路邊看到GoShare的次數減少，是因周轉率提升，目前全縣仍維持130輛車提供民眾租借。
吳其臻表示，雲林縣共享智慧電動機車甫上路時，平均每輛車每天周轉2.4次，疫情期間降至1.6次，今年疫情全面解封，周轉率已提升至2.1次，使用率大增，所以平常要找車租借，需多花一點時間。
環保局統計，GoShare車輛平均使用時間16.94分鐘，平均使用里程4.3公里，上路3年總旅次約21萬次，用戶數有2萬7千多人，3年累積經換算減少汽油使用量3.8萬公升，減少碳排放7.48萬公斤。
雲林縣環保局長張喬維表示，共享電動機車可以減少碳排放量，有助於環保永續，接下來將規畫新增拓點至土庫、北港等交通、旅遊節點，鼓勵民眾善加利用。
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