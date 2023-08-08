雲林登革熱疫區大消毒 陣雨攪局遇插曲⋯防疫一波三折

雲林縣本土登革熱疫情延燒中，確診病例已累計135例，其中古坑鄉120例，以荷苞村73例最多，縣府今獲跨縣市支援，跨部會合作在疫區採交叉夾擊、由外至內區塊方式進行大規模化學清消，中途天降陣雨、友善園主憂心園區受影響一度拒絕開園等插曲，所幸防疫人員最終克服困難順利執勤，全面滅蚊，避免疫情擴散。

雲林縣6月30日傳出首例登革熱確診病例，縣府應變小組連月來持續與古坑鄉公所、疾管署密切進行病媒蚊孳清及消毒作業，7月6日國軍進駐全面清消，但因疫區古坑鄉正值竹筍採收期，農民染疫情形升溫，今再針對筍園、果園等出入頻繁之處大規模清消。

縣長張麗善、古坑鄉長林慧如及環保局長張喬維、衛生局長曾春美等人今坐鎮古坑鄉整備各方支援的消毒大隊，總動員156名人力、出動186部熱霧機，今、明2天進行最熱區古坑荷苞、水碓等村病媒蚊孳清及化學防治作業，面積約136.9公頃。

由於此次以環境用藥進行清消，荷苞村一名李姓友善農夫認為，噴藥非唯一解方，政府支持友善農法，應該找出合宜對策，憂心大肆噴藥恐只會讓農園產生抗藥性、環境喪失平衡，一度拒絕開園讓防疫人員入內稽查、消毒。

縣長張麗善認為「為防疫著想，還是得噴藥」，李與防疫人員僵持1個多小時，經持續溝通，最終交付鑰匙給防疫人員，環保局人員順利入園稽查，發現有孑孓孳生環境，依法開出6000元罰單。