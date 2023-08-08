快訊

抓到了！上千隻鵪鶉被亂丟慘死 紅衣女稱「奉旨放生」

年花10億租金、斷交還被沒收…我外館自有率僅15%遭檢討

MLB／大谷114場40轟15盗史上首見 目睹牛棚爆演7連敗慘案

南部登革熱疫情肆虐 新北派21防治人員支援清消

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
新北市環保局也帶著10組熱煙霧機支援清消。圖／新北市環保局提供
新北市環保局也帶著10組熱煙霧機支援清消。圖／新北市環保局提供

縣市共好！南部登革熱疫情嚴峻，雲林縣本土登革熱案例已達120例，又以古坑鄉疫情較嚴重。新北市環保局派出21名專業防治人員前往雲林縣古坑鄉，支援熱區化學噴藥防治作業，協助雲林縣圍堵登革熱，避免疫情擴散。

新北市環保局長程大維表示，這次接到雲林縣支援請求，即立刻盤點人力和機具量能，自7日至9日共計3天，派出領有施藥專業證照且熟悉作業的21名專業菁英同仁及10組熱煙霧機支援，配合現場專家及雲林縣政府分配及指揮，執行古坑鄉荷苞村等區域的噴藥消毒作業。

環保局強調，「沒有孳生源，就沒有病媒蚊；沒有病媒蚊，就沒有登革熱」，居家環境中有很多可能形成的積水容器，像是雨棚、空盆栽、水生植物未飼養食蚊魚、屋頂排水溝、雜物堆積、樹洞及曬衣桿插孔等，需要靠每位民眾的力量，自動自發清除孳生源，才能滅絕登革熱疫情。

如經稽查巡檢發現有積水情形致有孑孓或病媒蚊幼蟲孳生之虞，依廢棄物清理法最高可處6000元，經限期未改善還會再處罰，民眾切勿輕忽。

新北市的「清除孳生源」工作也已自7月31日開始，截至目前已動員4萬餘人次、清除超過1萬3000個積水容器，將繼續動員各機關、里長及社區居民動手清理積水容器。

新北市環保局派出21名專業防治人員前往雲林縣古坑鄉支援孳生源清除工作。圖／新北市環保局提供
新北市環保局派出21名專業防治人員前往雲林縣古坑鄉支援孳生源清除工作。圖／新北市環保局提供

登革熱 雲林

延伸閱讀

古坑登革熱疫情升溫 彰化清潔隊深夜前往支援消毒

高雄本土登革熱添2例 左營新中里市集群聚風險高

嘉縣登革熱再添1例 翁章梁召開防疫應變會議

警報響起！南市登革熱大增44例累積920例 專家提建議

相關新聞

影／大雨炸出洞？ 歸仁泳池今早屋頂漏水

歸仁運動公園游泳池傳出屋頂破洞，台南市議員陳皇宇今接獲民眾反映，晨泳時突然一陣聲響，屋頂馬上有水柱從天而降，像是瀑布，令...

惡臭撲鼻！民雄行人地下道大雨阻塞 水淹10公分封閉

受到西南氣流影響，嘉義縣今早7點至9點間下起滂沱大雨，造成民雄鄉文化路行人地下道積淹水近10公分，目前公所已封閉禁止通行...

雲林登革熱疫區大消毒 陣雨攪局遇插曲⋯防疫一波三折

雲林縣本土登革熱疫情延燒中，確診病例已累計135例，其中古坑鄉120例，以荷苞村73例最多，縣府今獲跨縣市支援，跨部會合...

南部登革熱疫情肆虐 新北派21防治人員支援清消

縣市共好！南部登革熱疫情嚴峻，雲林縣本土登革熱案例已達120例，又以古坑鄉疫情較嚴重。新北市環保局派出21名專業防治人員...

古坑登革熱疫情升溫 彰化清潔隊深夜前往支援消毒

雲林縣古坑鄉登革熱疫情持續升溫，雲林縣政府今明兩天擴大進行化學防治作業，請求外縣市支援，彰化縣環保局結合各鄉鎮市清潔隊組...

曾文、烏山頭水庫狂飆 明年嘉南一期作農民盼正常供灌

連日來卡努颱風引進旺盛西南氣流，中南部山區日來大雨不斷，曾文、烏山頭水庫平均蓄水率今天上午已破56%，總蓄水量逾3億30...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦