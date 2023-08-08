南部登革熱疫情肆虐 新北派21防治人員支援清消

縣市共好！南部登革熱疫情嚴峻，雲林縣本土登革熱案例已達120例，又以古坑鄉疫情較嚴重。新北市環保局派出21名專業防治人員前往雲林縣古坑鄉，支援熱區化學噴藥防治作業，協助雲林縣圍堵登革熱，避免疫情擴散。

新北市環保局長程大維表示，這次接到雲林縣支援請求，即立刻盤點人力和機具量能，自7日至9日共計3天，派出領有施藥專業證照且熟悉作業的21名專業菁英同仁及10組熱煙霧機支援，配合現場專家及雲林縣政府分配及指揮，執行古坑鄉荷苞村等區域的噴藥消毒作業。

環保局強調，「沒有孳生源，就沒有病媒蚊；沒有病媒蚊，就沒有登革熱」，居家環境中有很多可能形成的積水容器，像是雨棚、空盆栽、水生植物未飼養食蚊魚、屋頂排水溝、雜物堆積、樹洞及曬衣桿插孔等，需要靠每位民眾的力量，自動自發清除孳生源，才能滅絕登革熱疫情。

如經稽查巡檢發現有積水情形致有孑孓或病媒蚊幼蟲孳生之虞，依廢棄物清理法最高可處6000元，經限期未改善還會再處罰，民眾切勿輕忽。