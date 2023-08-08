曾文、烏山頭水庫狂飆 明年嘉南一期作農民盼正常供灌

連日來卡努颱風引進旺盛西南氣流，中南部山區日來大雨不斷，曾文、烏山頭水庫平均蓄水率今天上午已破56%，總蓄水量逾3億3000萬噸，相較上月水情明顯回穩，農民盼嘉南明年一期作1萬9千公頃稻作正常供灌，農田水利署說，「審慎樂觀」，但得明年初才會更明朗。

今中午10點曾文、烏山頭水庫蓄水量約3億3300萬噸、蓄水率56.5%，相較上月底同時段約1億6541噸、28.22%，水情明顯改善。且連日來山區大雨不斷，曾文水庫上遊集水區預估還有逕流流入水庫，水位及水量可望再創新高。

而台南市後壁區稻作逾3000公頃，眼看連日來山區雨彈狂炸，明年嘉南1萬9千公頃稻作能否正常供灌，不少農友及農具相關產業業者更是關切。

農會總幹事林怡歆說，後壁區已連3年一期稻作都休耕，常態性休耕影響地力恢復，衝擊稻米相關產業，明年農業部推動的大輪作灌區又輪到後壁區停灌，農民都相當憂心及反彈，雖然日前農業部長陳吉仲已掛保證視情形暫緩，盼中央能有更明確指令，不要讓後壁區明年又休耕，否則農業相關產業恐崩解。

農田水利署說，今年11月嘉南地區還有約4000萬公噸旱作供灌，明年初一期作插秧整地前須水約3億5千萬公噸，以目前水情來看，算是「審慎樂觀」，但預估10月後嘉南地區進入枯水期，後續仍要盤點明年初最新水庫蓄水量，由農業部最後定奪。