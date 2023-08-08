影／大雨炸出洞？ 歸仁泳池今早屋頂漏水 瀑布奇景民眾傻眼

歸仁運動公園游泳池傳出屋頂破洞，台南市議員陳皇宇今接獲民眾反映，晨泳時突然一陣聲響，屋頂馬上有水柱從天而降，像是瀑布，令人傻眼。

晨泳民眾表示，今天早上在晨泳的時候突然聽到「唰」的聲音，馬上就看到圓形SPA池上方屋頂像瀑布一樣的水柱傾洩而下，當時所有人都嚇到了。

台南市議員陳皇宇說，是否因屋頂原本就有些微裂縫，加上這幾天西南風帶來豐沛雨量，雨水宣洩不及，屋頂承受不了重量，全往裂縫流入導致破洞，已經與民政局、區公所一同前往了解，