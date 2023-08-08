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影／大雨炸出洞？ 歸仁泳池今早屋頂漏水 瀑布奇景民眾傻眼

聯合報／ 記者李文德／台南即時報導
歸仁運動公園游泳池今早傳出屋頂破洞，民眾晨泳時，突聞一陣聲響，屋頂馬上有水柱從天而降像是瀑布，令人傻眼。記者李文德／翻攝
歸仁運動公園游泳池今早傳出屋頂破洞，民眾晨泳時，突聞一陣聲響，屋頂馬上有水柱從天而降像是瀑布，令人傻眼。記者李文德／翻攝

歸仁運動公園游泳池傳出屋頂破洞，台南議員陳皇宇今接獲民眾反映，晨泳時突然一陣聲響，屋頂馬上有水柱從天而降，像是瀑布，令人傻眼。

晨泳民眾表示，今天早上在晨泳的時候突然聽到「唰」的聲音，馬上就看到圓形SPA池上方屋頂像瀑布一樣的水柱傾洩而下，當時所有人都嚇到了。

台南市議員陳皇宇說，是否因屋頂原本就有些微裂縫，加上這幾天西南風帶來豐沛雨量，雨水宣洩不及，屋頂承受不了重量，全往裂縫流入導致破洞，已經與民政局、區公所一同前往了解，

歸仁區長朱雅宏表示，這幾天確實發現屋頂滴水的情況，當時已經封閉SPA池，先進行改善。並向民政局呈報修補漏水計畫要趕緊搶修；目前民政局已核可區公所申請修補經費，將會趕緊動工。

歸仁運動公園游泳池今早傳出屋頂破洞，民眾晨泳時，突聞一陣聲響，屋頂馬上有水柱從天而降像是瀑布，令人傻眼。記者李文德／攝影
歸仁運動公園游泳池今早傳出屋頂破洞，民眾晨泳時，突聞一陣聲響，屋頂馬上有水柱從天而降像是瀑布，令人傻眼。記者李文德／攝影
歸仁運動公園游泳池今早傳出屋頂破洞，民眾晨泳時，突聞一陣聲響，屋頂馬上有水柱從天而降像是瀑布，令人傻眼。記者李文德／攝影
歸仁運動公園游泳池今早傳出屋頂破洞，民眾晨泳時，突聞一陣聲響，屋頂馬上有水柱從天而降像是瀑布，令人傻眼。記者李文德／攝影

議員 台南

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