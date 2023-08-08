公共垃圾桶變垃圾場 開罰

雲林西螺鎮知名歷史景點泰山石敢當一旁的社區公園，垃圾桶方便遊客丟垃圾，竟常堆滿家庭垃圾，鄰近的西螺大橋廣場也有類似情形，清潔人員直言「清不勝清」，影響觀瞻及環境衛生；對此，鎮公所表示，透過監視器加強取締亂丟垃圾者，也會盤點使用率，重新檢討公園垃圾桶的布設。

西螺鎮公所目前管轄清水、親子、振文、運動等4座公園及大橋廣場，人潮多的地方都設垃圾桶，不僅有勸告標示，也有裝設監視器，仍有人半夜偷丟家庭垃圾，增加清理困擾。

濁水溪堤防上泰山石敢當旁邊的社區公園有2座公共垃圾桶，周邊有住戶疑遇不到垃圾車，慣性把家庭垃圾拿到該處丟，垃圾桶滿了就往外堆，導致蚊蟲漫飛，公所人員張貼公告警示，嚇阻作用有限；距離公園僅600公尺的西螺大橋廣場的2座垃圾桶，民眾也直擊家庭垃圾比例較個人垃圾多，直呼西螺大橋在彰化、雲林交界是當地門面，有礙觀瞻。

有鎮民認為各處公共垃圾桶已變垃圾場，建議多裝監視器或移除垃圾桶以遏止亂象；鎮公所表示，取締到亂丟垃圾者，會函請縣環保局依廢棄物清理法告發，可處1200至6000元罰鍰，未來盤點遊客密集的地方加強巡檢，人少之處不排除移除垃圾桶，倡導垃圾不落地。