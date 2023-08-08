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海水沖破保安林 倒灌台南北門雙春海岸

聯合報／ 記者謝進盛／台南報導
台南北門區雙春海岸的保安林被颱風海潮沖出破口，相關單位將搶修。記者謝進盛／攝影
台南北門區雙春海岸的保安林被颱風海潮沖出破口，相關單位將搶修。記者謝進盛／攝影

台南北門區雙春海岸的沙洲保安林，5天前因杜蘇芮颱風暴潮沖出12公尺寬、80公尺長的大破口，相關單位先堆沙包堵住缺口，沒想到隔天又遭大潮沖毀。水利署等單位昨天會勘，擬定先以太空包封堵缺口、防風林外側拋石養灘加厚，另規畫長期養灘計畫，希望徹底解決海岸侵蝕問題。

杜蘇芮颱風雖沒直接登陸台灣，但暴潮沖破雙春海岸保安林，海水漫進雙春遊憩區內，農業部林業及自然保育署嘉義分署3日先以沙包堆入近300公噸土方堵住缺口，但4日上午不敵大潮，再度出現破口，海水淹進雙春濱海遊憩區，被迫休園6天至8月10日，緊鄰雙春社區居民更憂心忡忡。

經濟部水利署、農業部嘉義林業分署、南市水利局等單位會勘，水利署副署長王藝峰說，目前最緊急的是由林業署先將缺口補起來，以維護附近相關業者生計，水利署也會先以簡易設施提高海浪碎波阻擋效果，後續第5河川局將透過養灘計畫，兼顧自然生態與國土安全。

王藝峰也說，西部因長期有河川挾帶漂沙不足問題，長期老問題造成海岸相關危機，未來也將與海岸主管機關內政部，以及海委會等合作研議，提出整體有效解決海岸侵蝕的方案。

水利署 杜蘇芮颱風 農業部

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