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釣客出海搞破壞 嘉義東石蚵農喊別再來

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義報導
嘉義縣東石鄉塭港第二漁港北側的岸邊斜坡是釣客熱點，平假日都有人開著海綿船去釣魚。記者黃于凡／攝影
嘉義縣東石鄉塭港第二漁港北側的岸邊斜坡是釣客熱點，平假日都有人開著海綿船去釣魚。記者黃于凡／攝影

嘉義縣東石鄉常有釣客自行開著海綿船出海釣魚，不但破壞蚵棚，還遺留垃圾，蚵農直喊「拜託別再來」，日前還傳出遊客深夜海釣不小心落海死亡，讓在地居民盼填平塭港保安宮對面、東石塭港第二漁港北側的岸邊斜坡，以防有人再出海釣魚。縣府回應，預計明年初動工海堤斜坡道填平，改為蚵棚作業平台。

東石、布袋的沿海濕地屬雲嘉南濱海風景區管理處管轄，管理處指出，原則上開放入海，至於釣魚、海綿船，水域遊憩活動管理辦法沒相關規範，會聽取各方意見做管理調整。

漁民李培松說，釣客開海綿船出海釣魚，螺旋槳會把蚵棚的線弄斷，蚵農得再撿起來重綁，也有人會偷割蚵仔當魚餌，另，海綿船容易翻倒，漁民都會保持距離避免擦撞釀糾紛。

縣議員姜梅紅說，塭港第二漁港北側的斜坡是下海熱點，平假日都可看見開著海綿船出海釣魚，釣客大多還沒穿救生衣，不應拿命開玩笑。據了解，1名釣客上月16日晚間海釣落海，但夜深沒人發現，被打撈上岸時已經死亡。

縣府農業處表示，該斜坡是早年既存設施，漁民反映已無曳船道使用需求，將納入整體檢討及辦理填平工程設計，預定明年開工。

文觀處指出，有協調雲嘉南風管處開會研議傾向禁止下海釣魚。

蚵棚 東石 漁民 保安宮

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