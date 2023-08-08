改建3年 台1線急水溪橋通車

台南省道台1線急水溪橋是連接新營、柳營區的重要幹道，橋齡逾40年，有橋墩裸露、寬度不足等安全疑慮，獲中央納入前瞻計畫核定8.5億元改建，工程歷時3年，行政院副院長鄭文燦昨天參與通車典禮，市長黃偉哲當面爭取附近1公里外的南95線道路舊急水溪橋車流大且同樣老舊，改建工程估計需8億多元經費，獲鄭文燦允諾「會請營建署評估」。

台1線原急水溪橋1983年3月啟用，橋長300公尺、寬25公尺，因橋台離堤防過近，橋梁老舊，公路總局先前檢修發現深槽區橋墩基礎已被沖刷裸露近3公尺，橋梁有安全疑慮，且橋長及梁底高程不符水利署河川治理計畫，採半半施工改建。

公路總局長陳文瑞指出，改建後的急水溪橋，梁底抬高211公分，主橋全長343.4公尺，橋寬25公尺，雙向各配置2車道、1機慢車道，加長、加高，橋墩數也從9墩減為4墩，增加通洪斷面，提升耐久性及通行舒適性。

不過距離此橋約1公里遠、舊台1線的南95線急水溪橋，1986年竣工，至今橋齡37年，雖沒有列為危橋，但有梁底斷面不足、局部橋墩基樁裸露，橋寬不足壅塞老問題，上下班尖峰時段車流也相當龐大。

南市府工務局表示，日前投入800萬元規畫爭取改建，預估經費與台1線急水溪橋相當同約8.5億元，將現有寬15公尺、長247公尺，改建為橋寬24公尺、橋長260公尺。

立委賴惠員、市議員蔡育輝等人都支持早日改建，希望打造更順暢交通動線；當地柳營區人和里長施明朝說，里民們基本上都贊成改建，也建議因橋旁有寺廟及住戶，相關橋梁改建動線等問題，未來事先能跟地方協調、溝通，提前化解不必要的歧見。