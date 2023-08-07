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台南3歲女童走斑馬線遭撞亡 父贈宣導小扇謝消防員

中央社／ 台南7日電

台南3歲余姓女童今年5月與媽媽走過路口行人穿越道時，遭1輛自小客車撞上，女童不治；女童雙親今天前往當天參與救護的消防局第六大隊致意，並贈送以女童照片製作的宣導小扇。

余姓女童與母親在行人穿越道上遭撞事件，後來在社會引發不少對路口行人安全議題討論，女童父親余姓男子下午帶著傷勢逐漸復原的妻子，一起前往台南市消防局第六大隊，向當天參與救護的消防人員致意。

余男告訴消防人員，意外發生後，他委託廠商製作1批行人安全宣導小扇，上面印有女兒照片，在相關宣導活動中發送，希望讓大家記得教訓，也能更重視行人安全，今天也帶了一些送給消防人員，感謝消防人員當天協助救護、送醫的辛勞。

這起意外發生在今年5月8日上午，余姓女童牽著媽媽的手行經北區成功路與忠義路口行人穿越道時，遭1輛準備從忠義路左轉成功路的自小客車從2人右後方撞上，女童當場倒地不起，媽媽則被壓在車底，消防人員隨後趕到將2人送醫，但女童傷重不治、媽媽重傷住院治療。

參與這場救災的和緯分隊長高嘉成回憶，當天抵達現場狀況緊急，隨即使用支撐器材撐起肇事汽車，創造可救援空間，將受困媽媽救出送醫急救；自己身為3個小孩的父親，後來知道3歲女童沒撐過去，感到很心痛，也很欽佩余姓夫婦的勇氣與堅強。

台南市消防局第六大隊大隊長邱淵明表示，看到女童雙親如此堅強，感到十分欽佩，消防局會持續精進救援救護能力，當守護市民安全的堅強後盾。

台南

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