警報響起！南市登革熱大增44例累積920例 專家提建議

台南市今天本土登革熱確診病例大增44例，也是單日最多例，累積920例，其中東區、永康區、安南區分別15、14、9例，市府再次召開諮詢會議，邀請詹長權等多名學者建議，滾動式修正防治策略，積極研擬應對策。

台南市今天確診病例突破900例，若再以此速度增加，很快就要破千例，多周以來，南市每日新增病例都維持在20到34之間，有時也會低到10幾例；但隨著颱風後10天，為病媒蚊由孑孓為成蚊的繁殖期，登革熱防治中心也掌握可噴藥的機會，以及加強熱區積水容器的病媒蚊孳清，但今天仍大增為44例，較昨天大增23例，也是警訊。

南市登革熱疫情持續嚴峻，市長黃偉哲今日特別邀集台灣大學公共衛生學院教授詹長權、流行病學與預防醫學研究所教授陳秀熙、金傳春、國家衛生研究院國家蚊媒傳染病防治研究中心首席防疫顧問陳錦生、杜武俊等教授及博士黃旌集等各領域權威學者再次召開諮詢會議，聽取他們的專業建議，滾動式修正本市防治策略。

陳錦生表示，防治登革熱最重要的還是落實孳清找出隱性孳生源，及擴大採檢找出隱藏病例，釜底抽薪杜絕病媒蚊孳生並阻斷社區傳播鏈，才能遏止疫情蔓延擴散；杜武俊說，根據目前疫調發現，確診病例周邊後續仍出現確診病例，顯示熱區化學防治後需持續進行回防，才能達到較佳的防治成效。

金傳春認為，如群聚疫情持續發生，恐會有重症病例出現，提醒應加強高風險接觸者擴大採檢，另市場及周圍區域噴藥時，應落實孳清並減少帆布覆蓋情況，避免形成防疫死角。陳秀熙表示，面對這次嚴峻的疫情，市府同仁都非常辛苦，導入流病地理地圖的分布來呈現病例擴散的方向，比較前後里別的變化，才能達成良好成效。

詹長權建議，市府應建立中長期目標，像是8月30日中元節、國中小開學以及中秋節等，因人流聚集有極高風險引發群聚疫情，應及早擬定因應策略，避免疫情持續擴散。疾病管制署南區管制中心主任李翠鳳強調，應擴大採檢、診所通報及家戶孳清落實的重要性，目前在仁德區、永康區防疫機動隊仍持續稽查到許多陽性孳生源，應加強區里動員，落實孳清，才能阻斷社區疫情蔓延擴散；另，目前化學防治執行時，持續觀察到民眾有過度包覆現象，可能導致化學防治的成效不彰，也導致後面仍需要重複噴藥的情況產生。

黃旌集則提醒，戶外病媒蚊密度監測無明顯增加，但室內病媒蚊指數大幅上升，提醒民眾應盡快清除家戶內孳生源，另部分新進里長對於登革熱防治較不熟悉，建議應與里長持續增進風險溝通、經驗交流，協助里長盡快掌握疫情資訊，避免形成隱性孳生源。