嘉義縣登革熱再增1例 梅山、竹崎累積5例啟動化學清消
全台登革熱疫情破千例，嘉義縣今再增1例確診，為日前梅山案陽性匡列者，共累計5案，包括梅山3例、竹崎2例，縣府整合衛生、環保、警政與軍方啟動3波化學清消及441戶孳生源清查，將每2周召開1次會議，鄉鎮市只要出現2名以上患者，公所就要成立應變中心。
縣長翁章梁今召開應變會議，邀南區疾管署專門委員蔡遠鵬、竹崎鄉長曾亮哲及梅山鄉長林俊謀討論。翁章梁指示，採取「確實滅蚊、宣導防蚊」2個面向，參考蚊子生命週期及飛行距離，擬定化學清消策略，也提醒民眾落實巡、倒、清、刷，清除積水防蚊孳生。
衛生局長趙紋華表示，近日經常下雨，每一處積水都可能造成疫情溫床，居家周邊若有物品堆置或擺放開放性儲水容器，一定要清除積水，減少蚊蟲孳生及染疫風險，呼籲民眾配合家戶化學噴藥，違者可依傳染病防治法最高開罰30萬元。
衛生局提醒，登革熱症狀與感冒相似，若出現發燒、頭痛、筋骨痠痛、眼窩疼痛等症狀，應盡速就醫，民眾可至嘉義縣67家NS1快篩合約醫療院所，及各地衛生所尋求協助，切勿自行服用藥物，影響黃金診斷時機。
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