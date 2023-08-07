嘉縣登革熱再添1例 翁章梁召開防疫應變會議
嘉義縣今天新增1例本土登革熱，為日前梅山案陽性匡列者，已累計5例，縣長翁章梁今天召開應變會議，邀疾管署及竹崎鄉長曾亮哲、梅山鄉長林俊謀，研擬監督機制與防疫作為。
翁章梁在應變會議中指示衛生局、環保局及相關單位落實防蚊措施，防堵疫情擴散。
嘉義縣政府發布新聞稿指出，全台本土登革熱疫情已破千例，嘉義縣累計5案，分別為梅山3例、竹崎2例，縣府整合衛生及環保、警政與軍方啟動3波化學清消及441戶孳生源清查；今天邀集竹崎、梅山2鄉長及相關局處首長召開應變會議，各鄉鎮市只要出現2名以上個案，公所需成立應變中心追蹤後續。
翁章梁致詞表示，縣府以「確實滅蚊」與「向民眾宣導防蚊」分頭進行，化學清消可參考蚊子的生命週期、出沒時間高峰及飛行距離，擬定清消對應策略，也提醒民眾打掃過程落實「巡、倒、清、刷」，清潔積水處所，防止蚊子孳生。
嘉義縣衛生局長趙紋華表示，近日經常下雨，每一處積水都可能造成疫情溫床，居家周邊若有物品堆置或擺放開放性儲水容器，一定要清除積水，減少蚊蟲孳生及染疫風險。
衛生局提醒，登革熱症狀與感冒相似，若出現發燒、頭痛、筋骨痠痛等症狀，應盡速就醫，切勿自行服用藥物，以免影響診斷時機。
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