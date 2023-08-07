雲林防治登革熱 8日起深入果園、筍園清消

雲林縣登革熱確診累計135例，疫調顯示近期確診者以農民居多，雲林縣環保局明天起到疫情熱區的果園、筍園清消，台中市環保局也出動菁英部隊協助雲林執行化學噴藥防治作業。

雲林縣今天新增2例登革熱病例，目前已累計135例，其中古坑鄉120例，斗六市12例、台西鄉海口村、虎尾鎮公安里及林內鄉烏麻村各1例。

雲林縣環保局長張喬維今天告訴中央社記者，上月第一波登革熱防治以社區為主，當時疫調顯示確診者多有荷苞村桐花公園活動史，所以古坑鄉公所宣布桐花公園和周邊步道無限期封閉。

不過衛生局近期疫調發現，確診者以農民居多，他們曾經到果園和筍園工作；為有效杜絕登革熱，從明天起針對古坑鄉荷苞村的果園和筍園全面清消。

雲林縣農業處長魏勝德表示，環保局連續2天針對疫情熱區全面清消，由於可能產生食安疑慮，影響農產品銷售，造成農民損失。縣府啟用預備金先行補償每公頃新台幣6萬元，作為農民封園損失，縣府已向中央爭取專案補助。

此外，古坑鄉登革熱疫情嚴重影響農民務農，農業部說明投保「農民職業災害保險」，感染登革熱治療可請傷病給付。

雲林縣政府為圍堵疫情，尋求中台灣各縣市支援化學防治人力。台中市環保局除先前已支援環境用藥計2100公升外，8、9日再出動登革熱防治菁英部隊，到古坑鄉執行登革熱大規模消毒。