台南釋迦受杜蘇芮颱風災損 8日起受理現金救助

台南市歸仁區為釋迦重要產地，目前正值結果期，因颱風杜蘇芮帶來風雨造成落果等損害，農業部今天公告台南市為天然災害救助區，農民明天起至17日可至區公所申請。

台南市政府農業局新聞稿指出，此次受強風吹襲，釋迦出現落果、枝條斷裂、果皮受損等情形，已達天然災害救助標準，農業部今天公告台南市為番荔枝（通稱釋迦、大目種）農業天然災害現金救助地區，符合此項災害救助資格農戶，明日起至17日止，可向土地所在地區公所提出申請。

農業局長指出，此次釋迦災損每公頃救助新台幣9萬5000元，申辦時應攜帶身分證、印章、存款簿、土地所有權狀（或土地登記簿謄本），若是承租土地須檢附有效期間內的「土地委託經營或租賃契約書」。