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北門雙春海岸沙洲破口瀕危 今會勘再搶修將養灘
台南北門雙春海岸沙洲保安林，本月3日因杜蘇芮颱風暴潮沖出12公尺寬、80公尺長的大破口，相關單位先以沙包堆入近300噸土方堵住缺口，詎料翌日又遭大潮沖毀，台南市政府水利局等今天會勘，擬定先後搶災分工，長期將以養灘計畫改善，希望有效保護海灘。
杜蘇芮颱風日前雖未直接登陸台灣，但暴潮沖破雙春海岸保安林，海水漫入進雙春遊憩區內，農業部林業及自然保育署嘉義分署本月3日先以沙包堆入近300噸土方堵住缺口，但4日上午不敵大潮，再度出現破口，海水淹進雙春濱海遊憩區，被迫休園6天至8月10日，緊鄰雙春社區居民更是憂心忡忡。
經濟部水利署副署長王藝峰、第五河川局局長吳明華、台南市政府水利局局長邱忠川、農業部嘉義林業分署集水區治理科科長陳新發等人今現場會勘，協調相關搶災分工。
王藝峰說，目前最要緊的是，由林業署先將缺口補起來，以維護附近相關業者生計。水利署也會先以簡易設施提高海浪碎波阻擋效果，後續將透過養灘計畫，兼顧自然景觀生態與維護國土安全。
他進一步指出，台灣西部因長期有河川挾帶漂沙不足問題，這些長期老問題，造成海岸相關危機，未來也將與海岸主管機關內政部，以及海委會等合作研議，提出整體有效解決方案。
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