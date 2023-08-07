雲林蔦松大排水患多 中央地方聯手治理改善抽水站

流經雲林縣水林及口湖兩鄉的蔦松大排上游段，因地勢低窪加上大排的洩洪量有限，每遇豪大雨屢屢造成許多村落積水宣洩不及，造成嚴重災情，經爭取前瞻經費1億餘元，以截流增設大型蓄洪池的工法，搭配抽水站，工程今天動工，雲林縣府期待完工後解決沿線疏洪，終結水患。

今天動工儀式由雲林縣長張麗善、水利署副總工程司張庭華、五河局副局長陳世峰、議員黃文祥等人共同主持，張麗善說，蔦松大排域廣闊，長年來因地勢低，排水功能不彰，遇雨沿線村落淹水嚴重，經與水利署研商後，決定沿著松路路，增設一處截流箱涵，將水導入蔦松抽水站，再引流入北港溪，感謝中央補助1億2千多萬元，期能對症下藥徹底解決大排多年來水患。

水利署副總工程司張庭華指出，中央於109年核定前瞻計劃經費並在今年辦理「蔦松大排蔦松抽水站周圍排水改善工程」，該工程完成，抽水站前池擴大為0.4公頃後，搭配抽水車，可順利把積水引至抽水站，解決當地水患，相關工程陸續完成，相信村民可明顯感受到強降雨帶來的水患比往年減輕不少，中央會持續與地方合作處理淹水。

縣府水利處長許宏博指出，蔦松地區原有的雨水下水道與抽水站防洪設施，未來將在松東路增設截流箱涵，避免雨水流進蔦松村落區，同時增設大型前池，以容納松東路及蔦松路箱涵的集水，再導入抽水站排至北港溪，可改善過去抽水機啟停頻繁、抽水效益不佳的情形，讓蔦松地區防洪系統更加完備。