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台南北門雙春海岸破口修補後又破 水利署提養灘改善

中央社／ 台南7日電
台南市北門區雙春海岸保安林遭颱風杜蘇芮侵蝕出現約12公尺寬破口，緊急修補後又被漲潮海水衝破。（台南市水利局提供） 中央社
台南市北門區雙春海岸保安林遭颱風杜蘇芮侵蝕出現約12公尺寬破口，緊急修補後又被漲潮海水衝破。（台南市水利局提供） 中央社

台南市北門區雙春海岸保安林遭颱風杜蘇芮侵蝕出現約12公尺寬破口，緊急修補後又被漲潮海水衝破，水淹雙春濱海遊憩區，市府今天再次邀相關單位會勘，水利署將以養灘計畫改善。

颱風杜蘇芮帶來影響期間，暴潮沖破雙春海岸保安林，海水漫入進雙春遊憩區內，農業部林業及自然保育署嘉義分署展開搶修，3日以沙包堆入近300噸土方堵住缺口，但4日上午不敵大潮，再度出現破口。

台南市政府水利局上午邀請經濟部水利署副署長王藝峰南下，會同水利署第五河川局、農業部林業及自然保育署嘉義分署及台南市水利局等單位人員前往現勘，研商解決對策。

王藝峰接受媒體聯訪表示，目前將由林業署趕快把缺口補起來，以維護附近相關業者生計，水利署也會先以簡易設施提高海浪碎波阻擋效果，後續將透過養灘計畫，兼顧自然景觀生態與維護國土安全。

王藝峰說，台灣西部因長期有河川挾帶漂沙不足問題，造成海岸相關危機，未來也將與海岸主管機關內政部，以及海委會等單位合作研議，提出整體有效解決方案。

水利署 台南 農業部

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