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杜蘇芮颱風災損 台南市釋迦明起受理現金救助

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導
杜蘇芮颱風災損嚴重，台南市釋迦明起受理現金救助。圖／台南市政府農業局提供
杜蘇芮颱風災損嚴重，台南市釋迦明起受理現金救助。圖／台南市政府農業局提供

台南市大目種釋迦日前因杜蘇芮颱風強風吹襲受損嚴重，經農業局邀請學者勘災認定受損面積逾2成，已達到天然災害救助標準，農業部今公告南市為番荔枝（通稱釋迦，大目種）農業天然災害現金救助地區，每公頃救助9萬5000元，8月8日至8月17日農民可向土地所在地公所申請。

農業局長李建裕表示，此次勘災發現釋迦有大量落果、枝條斷裂、果皮受損等情形，認定受損面積超過2成，符合資格農民請8月8日至8月17日止，向土地所在地公所提出申請。申辦時請攜帶「身分證、印章、存款簿、土地所有權狀（或土地登記簿謄本）」。若是承租土地，須檢附有效期間內的「土地委託經營或租賃契約書」，籲請農民期限內申請，確保本身權益。

杜蘇芮颱風災損嚴重，台南市釋迦明起受理現金救助。圖／台南市政府農業局提供
杜蘇芮颱風災損嚴重，台南市釋迦明起受理現金救助。圖／台南市政府農業局提供

釋迦 農民 杜蘇芮颱風

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