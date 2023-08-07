上飛機！ 翁章梁化身空服員 鼓勵學生勇敢開口
嘉義縣偏鄉學校多，缺乏雙語教育師資，教育處推動文光英語村，打造真實機艙場景，聘請外籍老師教學生登機英語，縣長翁章梁今扮演空服員，陪學生練習講英文；另，也爭取民間捐贈行動英語車，今年9月將展開國小英語巡迴教學。
教育處統計，嘉義縣共有157間國中小及高中，包括極偏15間、特偏9間、偏遠75間、非山非市30間、一般28間。偏遠等級以上占比63%，一般學校只有18%，顯見嘉義縣偏遠學校數量及比例均高，教學資源分配也須重視。
教育處長李美華說，今年爭取嘉邑行善團及嘉義西區扶輪社捐贈，配備數位學習設備的行動英語車，9月起正式加入國小英語巡迴教學行列。行動英語車暑期已先到竹崎國小、復興國小、義仁國小、柳溝國小等偏鄉學校試營運。
文光英語村由企業贊助機艙，打造登機場景。翁章梁今早參加英語領袖營，用英語和學生打招呼，戴上機師帽扮演空服員，以英語溝通模擬登機、過海關、機艙點餐，親切問候「Would you like coffee or tea？」，學生依序點餐並說「Thank you」。
翁章梁說，今年和美國加州洪堡郡簽訂教育合作意向書MOU，提升嘉義縣師生與國際交流；英語是世界通用語言，擁有工具就擁有更多走出世界的勇氣，所以一定要學好英語，有別於過去著重考試，未來英語教育更著重生活用語，培養學生敢講、敢張嘴巴。
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