上飛機！ 翁章梁化身空服員 鼓勵學生勇敢開口

嘉義縣偏鄉學校多,缺乏雙語教育師資,教育處推動文光英語村,打造真實機艙場景,聘請外籍老師教學生登機英語,縣長翁章梁今扮演空服員,陪學生練習講英文;另,也爭取民間捐贈行動英語車,今年9月將展開國小英語巡迴教學。

教育處統計,嘉義縣共有157間國中小及高中,包括極偏15間、特偏9間、偏遠75間、非山非市30間、一般28間。偏遠等級以上占比63%,一般學校只有18%,顯見嘉義縣偏遠學校數量及比例均高,教學資源分配也須重視。

教育處長李美華說,今年爭取嘉邑行善團及嘉義西區扶輪社捐贈,配備數位學習設備的行動英語車,9月起正式加入國小英語巡迴教學行列。行動英語車暑期已先到竹崎國小、復興國小、義仁國小、柳溝國小等偏鄉學校試營運。

文光英語村由企業贊助機艙,打造登機場景。翁章梁今早參加英語領袖營,用英語和學生打招呼,戴上機師帽扮演空服員,以英語溝通模擬登機、過海關、機艙點餐,親切問候「Would you like coffee or tea?」,學生依序點餐並說「Thank you」。