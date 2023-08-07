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短時強降雨 台南市傳4處積水10公分均已退水

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導
短時強降， 南市上午傳4處積水約10公分，圖為一度積水的永康復興路涵洞均已退水。圖 ／台南市政府水利局提供
短時強降， 南市上午傳4處積水約10公分，圖為一度積水的永康復興路涵洞均已退水。圖 ／台南市政府水利局提供

台南地區因受到西南風短時強降雨，截至上午11時止，經通報有4處傳出零星淹水約10公分，目前皆已全退水。

台南市政府水利局表示，今天上午10時左右，市區降下大雷雨，東區10分鐘雨量達到15毫米，永康也有10分鐘11毫米瞬間較強雨勢，已超過側溝保護標準。

另外東區自由路及東門路口積水約10公分，惟未影響道路通行，雨勢趨緩於10點10分快速退水。

水利局說，為改善該路口淹水情況，水利局辦理「南市東區文忠調節池新建暨周圍排水改善工程」，目前自由路及東門路口推進到達井已施作完成，施作自由路既有側溝銜接約8月底完成，預期銜接完成後可將自由路逕流加速排除，避免暴雨溢出路面情況。

另東區大同地下道也因積水短暫封閉東向西車道，現場由鐵道局工作人員管制指揮，並於水退後開放通行。此外，永康區復興路涵洞、仁德區太子路涵洞亦有積水通報，皆於雨勢稍緩後約15分鐘內退水。

今早驟雨也打亂不少活動進行，公路總局今上午10點在新營辦急水溪橋通車典禮，一開始豔陽高照逾30多度，眾人滿身大汗，不到5分鐘迅即變天下起滂沱大雨，不少鄉親措手不及淋個落湯雞，通車典禮也因雨簡化。

水利局同時提醒民眾，目前西南風仍持續影響，下班期間如遇強降雨，請留意行車安全、隨時注意天氣預報。

水利局 東區 台南

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