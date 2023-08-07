快訊

6月才剛畢業！女在學校大門口學騎機車 衝入溝渠不治身亡

藝術無罪，滲透有理？倫敦塗鴉牆「中國政治標語」之亂

我孫子才2歲！「誰當總統都可以 但是不准有戰爭」 台中里長掛看板引熱議

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台南教產為代理教師爭權益 教局：兼顧情理法免負評

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市教育產業工會為代理教師爭權益，要求寒暑假比照正式老師。記者鄭惠仁／翻攝
台南市教育產業工會為代理教師爭權益，要求寒暑假比照正式老師。記者鄭惠仁／翻攝

爭議多年的代理教師完整聘期從8月起已受保障，但也衍生代理教師寒暑假是否須到校出勤的爭議？台南教師產業工會今指南市要求代理教師寒暑假必須到校出勤，另給予慰勞假及獨創「進修假」作法，深表擔憂，擔心會造成代理教師外流、影響學生學習權益。

教育局表示，代理教師與正式教師各有不同的資格條件，待遇福利與職責角色也有差異。可理解相關團體或個人，為代理教師爭取權益的立場，但教育局和學校亦有行政決定的考量。

目前各校寒暑假期間，所有行政人員，包括兼行政的教師，都需依規定到校上班；針對核予全學年聘期的代理教師，在核實給薪的原則下，配合學校規畫寒暑假到校，辦理學生照顧、學習輔導及學習活動，讓學校寒暑假活動與行政運作有更充沛人力，可避免一般民眾對代理教師寒暑假不用上班卻可支薪的負面評價。

教育局說，為兼顧代理教師寒暑假權益，除依其年資核給慰勞假外，暑假期間也另提供10天公假自主進修與備課；寒假也有5天，南市的做法已兼顧法理情，並無不妥。

台南教師產業工會表示，許多縣市代理教師寒暑假出勤，是依聘任辦法準用教師請假規則第12條規定「公立中小學未兼任行政職務教師於學生寒暑假期間，除返校服務、進修研究等專業發展活動及配合災害防救所需之日外，得不必到校。」但南市教育局卻獨排眾議，要求代理教師寒暑假必須到校出勤，另給予慰勞假及獨創「進修假」。

台南教產指出， 監察院2022年糾正教育部的報告中指出，各縣市工作條件的不同會「產生縣市人才磁吸效應」，侵害學生受教權益，不利教學現場及師資穩定。南市的做法明顯使得代理教師的勞動條件不如鄰近縣市，從今年7月底代理教師分發現場的狀況，該會發現錄取及報到人數不如以往，可見已產生相當影響，對於開學前各校教師人力是否能到位，感到擔憂。

另，代理教師寒暑假到校的差勤，南市給予慰勞假及獨創的「自主進修假」，除增加行政人員處理假務負擔，更讓人認為市府給予老師假期進修是施恩於師，明明依教育部規定可準用教師請假規則，何須多此一舉？凸顯市府決策寧願讓人才流失，罔顧學校教學品質的穩定性，也不願與各縣市做出同樣的決定。教產強調，對的教育決策，才能留住好人才，才能提升教育品質，建議代理教師準用教師請假規則第12條規定。

代理教師 教育局 台南

延伸閱讀

弱勢學童生理用品兌換券上路 台中議員：籲超商友善協助

獨／竹東高中也爆不續聘爭議 教師指控被當免洗筷

南投偏鄉校4招代理師沒人要來 今現勇者校方緊張

南市家長聲音！反對代理教師寒暑假領薪卻不出勤

相關新聞

10年前錯過！肯德基插旗南市佳里下月開幕 「回心轉意」原因曝光

知名美式速食連鎖店肯德基炸雞將落腳佳里，連日來忙裝潢，將於下月下旬開幕。由於10年前肯德基一度要在佳里設點後來評估商機有...

紓解國1永康交流道車潮 北外環動工

台南都會區發展迅速，市府爭取沿著鹽水溪興建北外環道快速道路，工程從新化、新市交界高鐵橋下至北區大港觀海橋，全長約14公里...

台南教產為代理教師爭權益 教局：兼顧情理法免負評

爭議多年的代理教師完整聘期從8月起已受保障，但也衍生代理教師寒暑假是否須到校出勤的爭議？台南教師產業工會今指南市要求代理...

台1線40年急水溪橋重建今通車 8億5千萬新橋展新氣象

台1線台南新營、柳營間的急水溪橋，今上午頂著驟雨舉行通車典禮，行政院副院長鄭文燦、交通部長王國材等人南下主持，鄭表示，「...

農廢大翻身！鳳梨葉也能製成衣 她致力推廣自然取財

鳳梨葉也能取纖維成衣？台南「纖女鳳梨絲工坊」將被視為廢棄物的鳳梨葉，取纖維後發展鳯梨纖維編織及相關的鳳梨纖維工藝。創辦人...

台南市局部性大雨 東區林森路地下道淹水「騎士拖鞋也被沖走」

受到西南氣流影響，台南市東區今天上午1O點多下起局部性大雨，造成林森路地下道淹水，林森路往大同路地下道封閉，往崇明路方向...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦