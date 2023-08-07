台南教產為代理教師爭權益 教局：兼顧情理法免負評

爭議多年的代理教師完整聘期從8月起已受保障，但也衍生代理教師寒暑假是否須到校出勤的爭議？台南教師產業工會今指南市要求代理教師寒暑假必須到校出勤，另給予慰勞假及獨創「進修假」作法，深表擔憂，擔心會造成代理教師外流、影響學生學習權益。

教育局表示，代理教師與正式教師各有不同的資格條件，待遇福利與職責角色也有差異。可理解相關團體或個人，為代理教師爭取權益的立場，但教育局和學校亦有行政決定的考量。

目前各校寒暑假期間，所有行政人員，包括兼行政的教師，都需依規定到校上班；針對核予全學年聘期的代理教師，在核實給薪的原則下，配合學校規畫寒暑假到校，辦理學生照顧、學習輔導及學習活動，讓學校寒暑假活動與行政運作有更充沛人力，可避免一般民眾對代理教師寒暑假不用上班卻可支薪的負面評價。

教育局說，為兼顧代理教師寒暑假權益，除依其年資核給慰勞假外，暑假期間也另提供10天公假自主進修與備課；寒假也有5天，南市的做法已兼顧法理情，並無不妥。

台南教師產業工會表示，許多縣市代理教師寒暑假出勤，是依聘任辦法準用教師請假規則第12條規定「公立中小學未兼任行政職務教師於學生寒暑假期間，除返校服務、進修研究等專業發展活動及配合災害防救所需之日外，得不必到校。」但南市教育局卻獨排眾議，要求代理教師寒暑假必須到校出勤，另給予慰勞假及獨創「進修假」。

台南教產指出， 監察院2022年糾正教育部的報告中指出，各縣市工作條件的不同會「產生縣市人才磁吸效應」，侵害學生受教權益，不利教學現場及師資穩定。南市的做法明顯使得代理教師的勞動條件不如鄰近縣市，從今年7月底代理教師分發現場的狀況，該會發現錄取及報到人數不如以往，可見已產生相當影響，對於開學前各校教師人力是否能到位，感到擔憂。

另，代理教師寒暑假到校的差勤，南市給予慰勞假及獨創的「自主進修假」，除增加行政人員處理假務負擔，更讓人認為市府給予老師假期進修是施恩於師，明明依教育部規定可準用教師請假規則，何須多此一舉？凸顯市府決策寧願讓人才流失，罔顧學校教學品質的穩定性，也不願與各縣市做出同樣的決定。教產強調，對的教育決策，才能留住好人才，才能提升教育品質，建議代理教師準用教師請假規則第12條規定。