10年前錯過 肯德基插旗南市佳里下月開幕

知名美式速食連鎖店肯德基炸雞將落腳佳里，連日來忙裝潢，將於下月下旬開幕。由於10年前肯德基一度要在佳里設點後來評估商機有限喊卡，此次捲土重來，連日來地方話題不斷。

肯德基佳里門市，位於光復路與文化路口旁，為6層樓建物，1樓原為手機通訊行，據指出，肯德基未來將承租1、2樓，門前目前已懸掛布條招募人力，預估農曆7月後開張，推估約在下月下旬。

地方人士說，其實肯德基約10年前曾探尋在新生路設點，也有初步接觸；後深入評估認為市場商機不足喊卡。而3年多前星巴克咖啡插旗佳里，迄今業績超乎預期，且大北門沿海6個行政區速食餐飲連鎖店，也僅麥當勞及丹丹漢堡在佳里設點，區域速食市場仍有空間，應也是肯德基「回心轉意」主因。

當地房仲人士說，佳里區人口近6萬，且也是鄰近西港、七股、學甲、將軍、北門區逾10萬鄉親消費中心，且光復路過去商機繁盛，有「華僑街」別稱，業者選擇在此設點，坐擁市中心之便，附近緊臨國小、國中及佳里轉運站，可望帶動附近商圈新一波發展。