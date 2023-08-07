颱風肆虐後 台南海岸遍布垃圾漂流物

近期颱風過後台南海岸線到處可見垃圾，七股區網仔寮汕防風林大片寶特瓶、發泡塑膠等漂流物最為可觀，而安南區鹿耳門溪出海口到南區黃金海岸間有大量蚵棚尚未清理完，鹽水溪大量蚵棚又被吹到沙灘上，更顯亂象。環保局表示，將統合、協調各單位盡快清除；市府也希望溪流蚵棚比照淺海管理，將向六河局提建議。

台南社大調查海洋廢棄物時發現，杜蘇芮颱風前因西南氣流帶來的大雨，西濱海岸陸續有垃圾漂到沙灘、防風林及消波塊處，颱風過後更帶來可觀垃圾。

社大研究員晁瑞光說，鹿耳門溪出海口與黃金海岸間的廢棄蚵棚，仍有大量堆置著，和去年相較，今年處理廢棄蚵棚速度明顯較慢，去年此時海灘已恢復美麗樣貌，今年還是有許多蚵棚未處理，另，網仔寮汕及新浮崙沙洲也出現少見的大量垃圾，密密麻麻一片。

農業局近海所長周瓈朝表示，7月起陸續下雨，影響蚵棚處理的速度，這次颱風有部分鹽水溪、鹿耳門溪的蚵棚被沖走，流到附近海灘，將要求業者加速處理；周黎朝也認為，目前淺海蚵棚落實回收制度，如沒回收1棚罰3千元，若河川內的蚵棚也能比照，可減少亂象。

水利局長邱忠川說，河川蚵棚是否增回收規範，會建議第6河川局。市議員李啟維認為，輔導代替取締，多溝通、多考量蚵農生計。