勤務多風險 台南環保志義工保險額度調高

台南市環保義工群英會昨天有800名志工、義工組隊競賽交流，角逐代表南市參加全國賽的機會，市長黃偉哲在場宣布，提高環保志義工的意外險額度，每人意外致死理賠金從100萬元提升至300萬元；環保局指出，也會將每個環保志工隊的1年環保勤務用品補助，從2萬元再調高。

擔任永康區埔園里環保志工的里長柯景維說，冬天清晨天色未亮志工就要在路旁清掃，暴露在危險中，能提高保額他舉雙手贊成；新市社區總幹事劉美菊說，曾有志工不小心被車撞，甚至是被割草機割傷，此政策能讓更多民眾願意加入行列。

環保義工群英會在嘉南藥理大學登場，分27支隊伍競賽，項目分為環保金頭腦、資源分類王，熱鬧加油聲宛如同樂會。

黃偉哲說，目前登革熱疫情需要志義工幫忙，為確保執行勤務有更多保障，將提高意外險額度；環保局說明，全台南的環保志工、義工共2萬5896人，除意外致死理賠金提高，因意外導致殘廢會依等級比例，給付與身體傷害請求醫療理賠最高3萬元給付，最慢明年1月實施，整體保費預估增加400萬元。

環保局長許仁澤說，物價通膨，獲共識提高環保勤務用品補助，正通盤考量預算；有民眾認為，購置掃具、鐮刀花費驚人，垃圾袋使用量也大，需要提高補助。