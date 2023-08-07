聽新聞
test
0:00 / 0:00

勤務多風險 台南環保志義工保險額度調高

聯合報／ 記者李文德／台南報導
台南市政府昨今天在嘉南藥理大學舉辦環保志義工群英會，透過競賽互相交流。共有800名37支隊伍角逐冠軍。記者李文德／攝影
台南市政府昨今天在嘉南藥理大學舉辦環保志義工群英會，透過競賽互相交流。共有800名37支隊伍角逐冠軍。記者李文德／攝影

台南市環保義工群英會昨天有800名志工、義工組隊競賽交流，角逐代表南市參加全國賽的機會，市長黃偉哲在場宣布，提高環保志義工的意外險額度，每人意外致死理賠金從100萬元提升至300萬元；環保局指出，也會將每個環保志工隊的1年環保勤務用品補助，從2萬元再調高。

擔任永康區埔園里環保志工的里長柯景維說，冬天清晨天色未亮志工就要在路旁清掃，暴露在危險中，能提高保額他舉雙手贊成；新市社區總幹事劉美菊說，曾有志工不小心被車撞，甚至是被割草機割傷，此政策能讓更多民眾願意加入行列。

環保義工群英會在嘉南藥理大學登場，分27支隊伍競賽，項目分為環保金頭腦、資源分類王，熱鬧加油聲宛如同樂會。

黃偉哲說，目前登革熱疫情需要志義工幫忙，為確保執行勤務有更多保障，將提高意外險額度；環保局說明，全台南的環保志工、義工共2萬5896人，除意外致死理賠金提高，因意外導致殘廢會依等級比例，給付與身體傷害請求醫療理賠最高3萬元給付，最慢明年1月實施，整體保費預估增加400萬元。

環保局長許仁澤說，物價通膨，獲共識提高環保勤務用品補助，正通盤考量預算；有民眾認為，購置掃具、鐮刀花費驚人，垃圾袋使用量也大，需要提高補助。

義工 黃偉哲 環保局長 登革熱

延伸閱讀

〈望春風〉倡議男女平等 行政院送台南30億元大禮

地方交通大補帖！國1台南北外環交流道今動工

向工人靠攏…賴清德自述：勞工家庭出身 懂窮苦人生活不易

台南辦環保志義工群英會競賽 市府：將提高意外險額度

相關新聞

紓解國1永康交流道車潮 北外環動工

台南都會區發展迅速，市府爭取沿著鹽水溪興建北外環道快速道路，工程從新化、新市交界高鐵橋下至北區大港觀海橋，全長約14公里...

勤務多風險 台南環保志義工保險額度調高

台南市環保義工群英會昨天有800名志工、義工組隊競賽交流，角逐代表南市參加全國賽的機會，市長黃偉哲在場宣布，提高環保志義...

颱風肆虐後 台南海岸遍布垃圾漂流物

近期颱風過後台南海岸線到處可見垃圾，七股區網仔寮汕防風林大片寶特瓶、發泡塑膠等漂流物最為可觀，而安南區鹿耳門溪出海口到南...

暑假學校成病媒蚊溫床被告發 雲林抓孑孓開出近百張罰單

雲林縣本土登革熱今天新增3例確診病例，全縣累計133例，環保局出動稽查員輔以空拍機在疫情熱暖區古坑鄉、斗六市強力稽查積水...

嘉市府呼籲飼主掌握寵物狀況 共同營造友善寵物公園

嘉義市政府今年5月啟用首座寵物公園以來，許多飼主帶著毛小孩來到公園遊玩、放電，頗獲好評，不過，還是有些小糾紛；公園公告以...

〈望春風〉倡議男女平等 行政院送台南30億元大禮

台灣歷史博物館今天舉辦「當我們望春風—台灣流行樂90年特展」，行政院長陳建仁、文化部長史哲及台南市長黃偉哲前往看展，史哲...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦