南市登革熱確診病例快破9百 加強稽查積水容器已開罰27件

台南市新增21例本土登革熱確診病例，累積876例，分布狀況為東區9例，永康區4例，仁德區3例，南區及北區各2例，中西區1例，市長黃偉哲今天也利用出席環保志工群英會，向2萬6千名環保志義工喊話，除感謝他們的默默付出，也籲請志工號召鄰里居民共同落實家戶環境孳清。

登革熱防治中心主任蘇世斌今日至台南市憂鬱症關懷協會參加府城紓壓百人銅鑼浴活動時，亦不忘宣導登革熱防疫，提醒現場與會民眾，在家時也要加強自身防蚊措施。

蘇世斌表示，雖然全市確診病例都以第1型登革病毒為主，但歷年來南市曾出現不同型別病毒登革熱，且鄰近縣市已出現第2型確診病例，先後感染不同型別登革病毒可能增加登革熱重症風險，請民眾要特別關懷家中長者的健康狀況，如有出現疑似症狀應腹痛、呼吸困難、 持續嘔吐、 四肢濕冷、出血、嗜睡、躁動不安、肝臟腫大等警示徵象，應盡速就醫

台南市衛生局1周來於東區、南區、中西區及安南區共調查1683戶、其中陽性戶27戶，查獲675個積水容器、27個陽性容器，開立27張舉發單。南市登革熱NS1快篩合約院所相關資訊請參閱台南市政府登革熱防治中心網頁https://gov.tw/zv9或06-3366366防疫專線。