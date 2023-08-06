快訊

中職／悍將1線之隔大局成空 丘總動怒被驅逐出場

成都世大運／羽球隊讚啦！混雙金牌戰上演「寶島內戰」預約金包銀

NONO遭控性騷！朱海君神隱37天後登台 心酸唱「你嘛就要忍耐」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

南市登革熱確診病例快破9百 加強稽查積水容器已開罰27件

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市衛生、環保全面到社區孳清，防病媒蚊孳生。記者鄭惠仁／翻攝
台南市衛生、環保全面到社區孳清，防病媒蚊孳生。記者鄭惠仁／翻攝

台南市新增21例本土登革熱確診病例，累積876例，分布狀況為東區9例，永康區4例，仁德區3例，南區及北區各2例，中西區1例，市長黃偉哲今天也利用出席環保志工群英會，向2萬6千名環保志義工喊話，除感謝他們的默默付出，也籲請志工號召鄰里居民共同落實家戶環境孳清。

登革熱防治中心主任蘇世斌今日至台南市憂鬱症關懷協會參加府城紓壓百人銅鑼浴活動時，亦不忘宣導登革熱防疫，提醒現場與會民眾，在家時也要加強自身防蚊措施。

蘇世斌表示，雖然全市確診病例都以第1型登革病毒為主，但歷年來南市曾出現不同型別病毒登革熱，且鄰近縣市已出現第2型確診病例，先後感染不同型別登革病毒可能增加登革熱重症風險，請民眾要特別關懷家中長者的健康狀況，如有出現疑似症狀應腹痛、呼吸困難、 持續嘔吐、 四肢濕冷、出血、嗜睡、躁動不安、肝臟腫大等警示徵象，應盡速就醫

台南市衛生局1周來於東區、南區、中西區及安南區共調查1683戶、其中陽性戶27戶，查獲675個積水容器、27個陽性容器，開立27張舉發單。南市登革熱NS1快篩合約院所相關資訊請參閱台南市政府登革熱防治中心網頁https://gov.tw/zv9或06-3366366防疫專線。

登革熱 台南 確診

延伸閱讀

暑假學校成病媒蚊溫床被告發 雲林抓孑孓開出近百張罰單

難逃夾擊…嘉義縣再傳3例登革熱 都有雲林工作足跡

卡努暴雨重創南投仁愛鄉 環保署籲盡快清理家園 避登革熱感染

南一中前校長出掌南光 南市溪北私校掀風雲

相關新聞

南市登革熱確診病例快破9百 加強稽查積水容器已開罰27件

台南市新增21例本土登革熱確診病例，累積876例，分布狀況為東區9例，永康區4例，仁德區3例，南區及北區各2例，中西區1...

暑假學校成病媒蚊溫床被告發 雲林抓孑孓開出近百張罰單

雲林縣本土登革熱今天新增3例確診病例，全縣累計133例，環保局出動稽查員輔以空拍機在疫情熱暖區古坑鄉、斗六市強力稽查積水...

嘉市府呼籲飼主掌握寵物狀況 共同營造友善寵物公園

嘉義市政府今年5月啟用首座寵物公園以來，許多飼主帶著毛小孩來到公園遊玩、放電，頗獲好評，不過，還是有些小糾紛；公園公告以...

〈望春風〉倡議男女平等 行政院送台南30億元大禮

台灣歷史博物館今天舉辦「當我們望春風—台灣流行樂90年特展」，行政院長陳建仁、文化部長史哲及台南市長黃偉哲前往看展，史哲...

嘉義鐵工爸嘗過人生的苦 鼓勵孩子勇敢追夢學攝影

嘉義縣今年共有24位模範父親及15位好人好事代表，其中，大林鎮知名「鐵工達人」邱坤基，靠手藝拉拔4名子女長大，因苦過更鼓...

難逃夾擊…嘉義縣再傳3例登革熱 都有雲林工作足跡

嘉義縣昨爆發首例登革熱，今再傳出3例登革熱病例，梅山鄉營建公司承作雲林縣古坑鄉工程，員工確診後擴大快篩3人陽性，其中2人...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦